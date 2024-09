Palpite: Atalanta x Arsenal – Liga dos Campeões – 19/9/2024

(Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Atual campeã da Liga Europa, a Atalanta terá a difícil missão de encarar o Arsenal, em confronto válido pela primeira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (19). As equipes se encontram no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Assista este confronto na Max.

Palpite Atalanta x Arsenal

Com performances pouco contundentes no início da temporada, a Atalanta tem apenas duas vitórias nas oito partidas disputadas entre amistosos e jogos oficiais, chegando com a confiança em baixa para a estreia da Champions. Enquanto isso, o Arsenal venceu o clássico londrino contra o Tottenham recentemente, seguindo invicto em suas atuações na temporada 2024/2025.

Mesmo atuando como visitante, a Atalanta dificilmente irá pontuar nesta rodada. O clube italiano tem oferecido muitas brechas defensivas em suas primeiras aparições desta temporada, enquanto o Arsenal é conhecido por punir qualquer erro de seus adversários. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Arsenal vence”.

Palpite Final: Arsenal vence

Atalanta e seu desempenho atual

A Atalanta teve uma temporada passada considerada brilhante e garantiu direito de participar da Liga dos Campeões da Europa em dois torneios diferentes.

Após ter ficado entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Italiano, já faria parte desta edição da Champions. No entanto, também foi campeão da Liga Europa ao superar o Bayer Leverkusen na decisão, utilizando este feito para se fazer presente neste torneio.

Na temporada atual, a Atalanta já disputou o título de um torneio relevante, mas acabou sendo vice-campeão da Supercopa da UEFA ao perder a final contra o Real Madrid. Já no Campeonato Italiano 2024/2025, faz uma campanha marcada por 50% de aproveitamento ao final da 4ª rodada.

Arsenal e sua última performance

O Arsenal ganhou o direito de participar desta edição da Champions por ser o atual vice-campeão da Premier League. Na edição passada do Campeonato Inglês, terminou na 2ª posição com 89 pontos somados ao final das 38 rodadas (28 vitórias, 5 empates e 5 derrotas).

Na atual temporada, os Gunners mostraram que seguem como um dos principais clubes atualmente em território inglês. Ao final da quarta rodada, aparece na vice-liderança com dez pontos somados, estando atrás apenas do atual campeão, Manchester City, que segue com 100% de aproveitamento.

Na performance mais recente do Arsenal, a equipe disputou o grande clássico do Norte de Londres contra o Tottenham. Em partida que atuou como visitante no Hotspur Stadium, não se intimidou e levou a melhor por 1 a 0, com tento assinalado por Gabriel Magalhães, aos 64 minutos.