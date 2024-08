Bruno Tabata, jogador do Internacional, durante a partida contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A de 2024 | Foto: Maxi Franzoi/AGIF (via AP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, dia 28/08, Cruzeiro e Internacional entram em campo às 19h30 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem como palco o estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Diante de um enorme desempenho como mandante no Brasileirão, o Cruzeiro tem um certo favoritismo.

Abaixo, separamos os principais mercados da Betano para o confronto contra o Internacional:



Mercado

Palpites Odds na Betano

Vencedor final

Cruzeiro 2.18

Total de Gols

Mais de 2.5 Gols 2.52

Ambas as Equipes Marcam

Não 1.70

Chance Dupla

Mandante ou Empate 1.28

Empate Anula Aposta

Cruzeiro 1.47 Apostar agora >> Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 26 de agosto de 2024 7h00.

Apesar das cotações estarem a favor do Cruzeiro como mandante, devemos destacar que o Internacional é um forte adversário. Por esse motivo, você deve estar atento antes de apostar, pois qualquer uma das duas equipes pode vencer o confronto.

Desempenho do Cruzeiro disputando no Mineirão

O Cruzeiro tem sido umas das equipes mais fortes jogando como mandante no Campeonato Brasileiro e ainda não perdeu no Mineirão. O Cruzeiro disputou 10 partidas como mandante até o momento, tendo tido um total de 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota no Brasileirão.

A única derrota como mandante ocorreu contra o Fortaleza, em uma partida em que vendeu o seu mando de campo. O confronto ocorreu no estádio Kleber de Andrade, onde a Raposa terminou derrotada com um placar de 2 a 1 com gols de Breno Lopes (9’) e Renato Kayser (42’).

Apesar disso, a Raposa tem um dos melhores rendimentos com o apoio da sua torcida, tendo recentemente conquistado uma classificação contra o Boca Juniors para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro buscará defender a sua invencibilidade no estádio Mineirão.

Tabu do Internacional impressiona no confronto

Apesar da excelente fase do seu adversário como mandante, o Internacional não decepciona no confronto direto. Nos últimos 10 confrontos contra o Cruzeiro, o Internacional não sofreu nenhuma derrota. O Colorado teve 6 vitórias e 4 empates, criando um histórico confortável no confronto.

O tabu do Cruzeiro é de mais de oito anos sem conquistar uma vitória no confronto. Mas afinal, será que é dessa vez? A partida promete competitividade e imprevisibilidade, as duas equipes precisam pontuar na tabela. O que podemos destacar é que será um dos melhores confrontos da 24ª rodada.

Como decorreu a partida de ida entre Internacional x Cruzeiro?

Devido ao atraso no Rio Grande do Sul, o confronto entre Internacional e Cruzeiro ocorreu neste domingo, 25/08, às 19h00. Com o evento ocorrendo no estádio Beira-Rio, o mandante Colorado teve um enorme domínio em toda a partida, superando o seu adversário em todas as estatísticas.

O Internacional finalizou em 19 oportunidades e 9 foram em direção ao gol. A rede chegou a sacudir apenas aos 70’ minutos do 2º tempo, com uma assistência de Bruno Tabata e finalização de Rafael Borré. O placar poderia ser mais extenso, mas a equipe do Internacional não aproveitou as chances.

Apesar dos confrontos serem próximos, a partida no estádio Mineirão pode ser completamente diferente. Afinal, a Raposa vai contar com a sua torcida e um campo no qual está acostumado a treinar e desempenhar um futebol de alto nível no Campeonato Brasileiro.