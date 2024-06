Novibet tem diversas opções de apostas na Euro 2024. | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro

Apostar na Eurocopa na Novibet é algo simples de fazer. Ademais, vale destacar que esta casa de apostas tem uma boa oferta de mercados para o futebol. Há também ofertas especiais.

Assim sendo, para você que ainda não tem conta na Novibet e busca por uma plataforma diversificada para suas Apostas Eurocopa, aqui apresentamos um artigo especial. Se você ainda não tem uma conta na plataforma, use o código promocional Novibet.

Promoções da Novibet para a Eurocopa

Como falamos acima, a Novibet está oferecendo um bônus de boas-vindas para seus novos clientes. O que significa que, ao abrir uma conta na plataforma é possível receber até R$500 de bônus para apostar. Ou seja, um saldo extra que poderá proporcionar mais apostas também na Eurocopa.

Além disso, poderá ainda participar de várias outras ofertas. Pois a casa costuma disponibilizar frequentemente apostas grátis, cashback, etc.

Golden Sub

Com Golden Sub, cada substituição traz novas chances para que sua aposta seja bem-sucedida. Esta oferta aplica-se a apostas feitas antes e durante os jogos. As apostas elegíveis para a oferta podem ser apostas simples, acumuladas/múltiplas, sistema ou combo de aposta.

Early Over

Nesta oferta, se você apostar no mercado "Mais de 2,5 Gols" e já foram tiverem sido marcados dois gols aos 15 minutos de jogo, você ganha a aposta antecipadamente. Isso mesmo, com o ''Early Over'', a aposta é liquidada antecipadamente, mesmo que não sejam marcados mais gols durante o resto da partida.

Esta oferta aplica-se a apostas feitas antes do início dos jogos. As apostas elegíveis para a oferta podem ser apostas simples, acumuladas/múltiplas, sistemas ou combo de aposta.

A oferta é válida para os seguintes torneios de futebol: Euro 2024 e Copa América. Veja mais informações na plataforma.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

Para quem não conhece, vale dizer que a Novibet é uma plataforma online que oferece diferentes tipos de apostas. Quer seja em esportes, quer seja em jogos online e cassino. No entanto, ela tem também um grande foco no futebol. Desse modo, quem está esperando há anos pela Eurocopa pode ter a Novibet como uma opção para realizar suas apostas.

A saber que, a Eurocopa é um dos principais campeonatos de futebol do planeta. Esse fato tem uma explicação, visto que a Eurocopa reúne algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Ou seja, nela atuam alguns dos melhores jogadores do momento, como: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (França), Harry Kane (Inglaterra), Robert Lewandowski (Polônia) e outros nomes importantes.

Craques vão jogar a Euro 2024. | Crédito: Parceiros Lance

Portanto, é sempre de se esperar que as partidas sejam muito competitivas e bonitas de se ver. Logo, consequentemente as apostas na Eurocopa também são muito procuradas.

Sabendo disso, a Novibet está oferecendo apostas em cada jogo da competição. Bem como, disponibiliza mercados de longo prazo, tipo “quem será o campeão da Eurocopa 2024?” ou “quem será o melhor goleador?”.

Veja detalhes de algumas das apostas mais comuns no futebol atualmente.

1x2

A aposta 1x2 é uma das mais procuradas pelos apostadores. Nela é possível tentar acertar qual equipe será a vencedora do jogo, isto é, a equipe 1 ou a equipe 2. Mas, também é possível apostar no resultado de um empate, no caso representado pelo X.

Handicap

O handicap é um tipo de aposta propício para ser usado em jogos onde uma equipe é notavelmente mais favorita que a outra. E isso porque nas apostas handicap é possível equilibrar o valor das odds, colocando uma vantagem ou desvantagem para uma das equipes da partida.

Mercados de apostas diferentes são encontrados na Novibet. | Crédito: Parceiros Lance

Acima/abaixo

Nas apostas acima/abaixo a casa determina um determinado número de gols. Logo, os apostadores devem tentar acertar se a partida terá uma quantidade de gols acima ou abaixo do número dito pela casa.

Esta pode ser uma boa oportunidade para quem gosta de apostar em gols, mas não quer correr um risco maior apostando no resultado correto ou número total de gols, por exemplo.

Eurocopa Novibet: dicas para fazer apostas

Os jogos da Eurocopa irão começar no dia 14 de junho e a bola vai rolar durante um mês em vários estádios da Alemanha, país sede desta edição do campeonato. Assim, como de costume, as equipes começam jogando a fase de grupos.

Depois, os classificados vão passando para as oitavas de final, quartas de final e semifinais, até que os dois melhores países cheguem à grande final, no dia 14 de julho. Certamente, por este ser um campeonato tão importante no futebol, a emoção vai às alturas durante os jogos.

E, consequentemente, refletem nas apostas. Por isso, aqui listamos algumas dicas importantes para que o ato de apostar seja sempre um bom entretenimento.

Controle os gastos em suas apostas . Assim, antes de começar a ação, determine uma quantia máxima de dinheiro para poder apostar. Desse modo, seja sempre responsável;

. Assim, antes de começar a ação, determine uma quantia máxima de dinheiro para poder apostar. Desse modo, seja sempre responsável; Não faça apostas aleatórias . Procure analisar os resultados recentes das equipes e o andamento de seus jogadores. Logo, verifique quais mercados se adaptam melhor a elas e a cada evento da partida/campeonato;

. Procure analisar os resultados recentes das equipes e o andamento de seus jogadores. Logo, verifique quais mercados se adaptam melhor a elas e a cada evento da partida/campeonato; Aposte com a razão . Veja quais equipes e eventos tem melhores chances de vitória. Se o seu time do coração não for um deles, não aposte nele;

. Veja quais equipes e eventos tem melhores chances de vitória. Se o seu time do coração não for um deles, não aposte nele; Conheça mercados não muito populares . Em determinados momentos, alguns deles podem oferecer favoráveis oportunidades de apostas;

. Em determinados momentos, alguns deles podem oferecer favoráveis oportunidades de apostas; Entenda que nas apostas o valor de seu ganho é proporcional ao risco envolvido. Por exemplo, apostas antecipadas podem ter um retorno maior, mas apostas ao vivo podem ser mais certeiras. Por isso, verifique sempre se o seu possível ganho compensa o risco que terá.

Como se cadastrar na Novibet

Se você ficou interessado em se cadastrar na Novibet para apostar na Eurocopa, saiba que pode abrir sua conta na plataforma seguindo apenas estes passos:

1- Acesse o site da Novibet;

2- Clique no botão “Cadastre-se”;

3- Preencha o formulário e o código promocional Novibet;

4- Leia os termos e condições de uso da casa e, se estiver de acordo com as regras, para completar envie seu cadastro.

