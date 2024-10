Pedro é o artilheiro da temporada, mesmo tendo se lesionado há um mês, mas Hulk pode superá-lo | Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro

Treinando com a Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Por necessitar de no mínimo nove meses para se recuperar, o atacante ficou fora do restante da temporada de 2024 do Campeonato Brasileiro.

No entanto, um mês e meio após o ocorrido, Pedro ainda é o artilheiro do Brasileirão e da temporada como um todo. O atacante tem 30 gols no ano, sendo 11 no Campeonato Brasileiro.

Lucero, do Fortaleza, ainda precisa marcar sete gols para alcançar a marca de Pedro no ano. Já no Brasileirão, Hulk, do Atlético-MG, está na cola do camisa 9, com dez gols.

Odds para artilharia do Brasileirão 2024

Sendo assim, quem será o mais cotado para a artilharia do campeonato na ausência de Pedro? Veja as odds abaixo de acordo com a Superbet:

Mercado: Artilheiro Odds Hulk 3.75 Flaco Lopez 5.50 Pablo Vegetti 5.50 Luciano Neves 10.00 Martin Lucero 12.00 Apostar na Superbet >> As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de outubro de 2024 às 15h30.

Isso significa que se você apostar R$10 no Hulk e ele se sagrar o artilheiro do campeonato, você receberá R$37,50. Já se você apostar R$10 em Lucero e ele terminar o ano no primeiro lugar, seu retorno será de R$120.

Artilharia do Brasileirão 2023

No ano passado, Pedro também esteve entre os artilheiros do campeonato. Com 13 gols, o atacante terminou em sexto lugar. Já Hulk, seu rival direto, marcou 15 gols e foi o terceiro colocado.

No entanto, quem ficou com a artilharia do Brasileirão 2023 foi Paulinho. O meio campo do Galo atingiu a impressionante marca de 19 gols só na competição.