A utilização da ferramenta de criar aposta personalizada na KTO é um dos recursos que essa plataforma oferece para quem quer ir além de uma experiência básica ao apostar. Assim, você consegue mais de 5 mercados de um único jogo em um só boletim de palpites.

A KTO é referência nas apostas esportivas por ter vários diferenciais. Alguns deles são mercados de retrospecto, pagamentos via Pix, cashback e recursos da KTO, entre outras vantagens que descobrimos ao testar o criar aposta desse site.

Ademais, a plataforma oferece ainda um cupom KTO que pode ser usado por novos jogadores. Então, cadastre-se e veja, no guia, a seguir, o que é e como funciona uma aposta personalizada na KTO.

O que é a opção de criar apostas na KTO?

A opção de criar apostas na KTO é uma funcionalidade em que você combina até 7 mercados em um único boletim de apostas. Ao fazer isso, consegue aumentar a odd e ter um ganho em potencial maior do que apostando individualmente em cada seleção.

Ficou confusa a explicação do parágrafo anterior? Calma que podemos explicar melhor com uma situação hipotética de utilização do bet builder, ou seja, criar aposta. Por exemplo, digamos que você decidiu apostar no jogo Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão Série A. Para fazer isso, se cadastrou na KTO e depositou em sua conta.

Agora imagine que entrou no jogo Grêmio e Flamengo na KTO e encontrou vários mercados para apostar. Na sua análise, acredita que:

O jogo entre as duas equipes acabará empatado; Haverá menos de 2.5 gols; e O 1º gol será marcado pelo Grêmio.

As odds para esses mercados são de 3.40, 1.66 e 1.94. Caso aposte R$10 em cada opção terá um ganho potencial de R$34, R$16,60 e R$19,40 respectivamente. Isso dá um total de R$70.

Vamos agora ao exemplo da aposta personalizada na KTO. Para exemplificar, considere que, ao invés de apostar R$10 em cada um dos mercados, você criou uma aposta combinando todos eles. Dessa forma, a odd da aposta fica em aproximadamente 11.00.

Caso você aposte os R$30 que ia apostar em cada um dos mercados separadamente na aposta personalizada da KTO, terá um ganho potencial de R$330. Afinal, o valor das odds subiram devido ao fato desses mercados terem sido combinados com o criador de apostas.

Percebe como a ferramenta de criar aposta é interessante? Entretanto, é preciso destacar que existem algumas regras sobre essa funcionalidade que precisam ser respeitadas se você quiser utilizá-la.

Regras das apostas personalizadas na KTO

Conhecer as regras das apostas personalizadas na KTO é essencial para que você utilize essa funcionalidade da melhor maneira possível. Os principais pontos que devem ser levados em consideração quando você decide utilizar o criador de apostas desse site são os seguintes:

É preciso que todas as seleções da sua aposta personalizada sejam vitoriosas; A KTO permite que você faça mais apostas personalizada em um único boletim (nesse caso, a aposta será considerada uma múltipla ou sistema); A aposta personalizada mínima na KTO é de R$0,50; Você consegue fazer o cashout de suas apostas personalizadas somente se todos os mercados que estão nela forem qualificados para o cashout; e O Criar aposta da KTO pode ser utilizado em mercados pré-jogo ou ao vivo.

Anote essas regras, pois elas serão muito úteis para a sua experiência com a ferramenta de criar aposta da KTO.

Como criar uma aposta personalizada na KTO?

Criar uma aposta personalizada na KTO não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso porque até mesmo o apostador mais iniciante consegue utilizar o criador de apostas sem precisar ser um profissional das apostas.

Você consegue criar a sua aposta personalizada na KTO fazendo o seu cadastro nessa casa de apostas, depositando em sua conta e depois acessando o jogo que quer apostar. Se isso que explicamos ficar muito confuso, então o passo a passo abaixo esclarecerá qualquer eventual dúvida que você tenha sobre como fazer esse tipo de palpite:

1 - Acesse o site da KTO aqui deste guia de apostas personalizadas;

2 - Clique no botão Registrar e entre na sua conta e selecione o botão de depósito para recarregar o seu saldo;

3 - Faça o primeiro depósito na KTO e aguarde o valor aparecer na sua conta;

4 - Selecione o menu Esportes ou Ao Vivo e escolha o jogo que quer apostar;

5 - Escolha a opção Criar aposta e combine os mercados que quer incluir em seu boletim de apostas;

6 - Preencha o valor da aposta no boletim e clique no botão verde para confirmar a sua aposta personalizada na KTO.

Agora é só esperar o jogo ser resolvido para saber se suas apostas personalizadas foram vencedoras ou não. Ou então resolvê-la utilizando o cashout da KTO.

Como fazer uma aposta personalizada na KTO pelo celular?

Você consegue fazer uma aposta personalizada na KTO pelo celular via navegador do seu dispositivo ou pelo app de apostas. Independentemente da plataforma escolhida, o passo a passo é o mesmo.

Resumidamente, o que você precisa fazer para apostar no modo personalizado na KTO pelo celular é seguir este passo a passo.

Entre no site móvel da KTO ou baixe o aplicativo da KTO em seu celular; Instale o aplicativo ou aguarde o carregamento do site móvel, dependendo de qual plataforma escolheu; Acesse sua conta ou cadastre-se na KTO para poder depositar; Recarregue sua conta fazendo um depósito válido; Selecione o menu de esportes ou ao vivo e escolha o jogo que quer fazer suas apostas; Clique no botão do Criar aposta e combine os mercados em um único boletim; Complete o valor da aposta e confirme o seu palpite clicando no botão para apostar.

Uma nota importante aqui é que o KTO app só funciona no Android. Logo, se você tem um iOS, sugerimos que foque em seguir o nosso passo a passo via navegador. A verdade é que, independentemente da opção escolhida, é possível fazer apostas personalizadas pelo celular.

Esportes e mercados disponíveis para apostas personalizadas na KTO

É interessante conhecer os esportes e mercados disponíveis para apostas personalizadas na KTO. O motivo disso é o fato de que o conhecimento das opções de aposta permitem que você consiga traçar uma estratégia ao utilizar essa funcionalidade.

Duas modalidades em que é possível utilizar o Criar aposta da KTO são futebol e basquete. Para os outros esportes, existe uma alternativa, a qual pode ser explicada com base no tênis, por exemplo. Tudo isso fica mais claro ao longo dos próximos tópicos.

O Futebol atrai muitos jogadores para as apostas personalizadas na KTO

Futebol

A ferramenta de criar aposta da KTO pode ser utilizada no futebol. Em outras palavras, você consegue fazer palpites com essa funcionalidade em jogos do Brasileirão Série A, Copa Libertadores, Premier League e outras competições.

Pegamos um jogo do Grêmio contra o Flamengo como exemplo para que você entenda quais mercados podem ser combinados com o Criar aposta da KTO:

1x2; Chance dupla; Handicap; Total de gols; Ambas equipes marcam; e Primeiro gol.

Esses são apenas alguns exemplos que você pode combinar com o bet builder da KTO. Contamos mais de 30 opções de mercados que você pode escolher ao fazer o seu palpite utilizando esse recurso.

A variedade de opções dependerá do jogo que você pretende apostar. Para partidas mais populares, por exemplo, é comum encontrar uma diversidade bem ampla de possibilidades a serem combinadas.

Basquete

Testamos a ferramenta de criar aposta no basquete da KTO e percebemos que ela também está disponível para essa modalidade esportiva. Nesse caso, as opções de combinação vão depender do jogo que você escolheu.

Selecionamos um jogo entre Miami Heat e Orlando Magic como exemplo dos tipos de mercados que você pode combinar com o criador de apostas da KTO. Algumas opções que encontramos na nossa análise foram as seguintes:

Vencedor;

Handicap; e

Total.

A variedade de mercados para apostar de maneira personalizada no basquete é bem menor do que o que encontramos quando analisamos o futebol. Porém, é interessante considerar que esse recurso pode ser utilizado na NBA, Liga Europeia, NBL, NBB e várias outras competições dessa modalidade esportiva em todo o mundo.

Tênis

Selecionamos o tênis como um exemplo de modalidade esportiva que não tem aposta personalizada na KTO. O objetivo dessa escolha foi mostrar para você que é possível fazer apostas combinadas para o caso do bet builder não estar disponível.

Quem pretende fazer uma aposta combinando mercados no tênis deve focar em múltiplas. A ideia aqui é combinar diferentes seleções de partidas distintas para compor o seu boletim de palpites.

Em outras palavras, a aposta múltipla da KTO consiste em adicionar mercados de jogos diferentes em um mesmo boletim de apostas. Note que, caso você adicione mais de um mercado de uma mesma partida em mesmo boletim, a KTO automaticamente considerará o seu palpite como um sistema, e não múltiplo.

Vale a pena explorar o conceito de apostas múltiplas e sistemas na KTO. Afinal, essas são outras opções de aposta que também maximizam o valor das odds. Porém, é preciso que todos os palpites sejam corretos para ganhar uma múltipla. Já a sistema dependerá de qual combinação você criou.

Estratégias e dicas para criar apostas na KTO

Aprender como funciona o criar apostas na KTO é o primeiro passo para aplicar essa funcionalidade em suas estratégias. Mas o mais interessante é combinar o conhecimento desse recurso com algumas dicas que são muito úteis para seus palpites personalizados.

Todo o nosso estudo sobre as apostas personalizadas na KTO fez com que descobríssemos dicas valiosas para quem pretende utilizar essa ferramenta. Com o objetivo de deixar tudo ainda melhor para você, separamos 3 dicas que consideramos diferenciadas para quem pretende apostar com o criar aposta na KTO.

Confira os mercados de retrospecto

A KTO tem um recurso muito bacana para quem quer apostar em esportes que se chama Retrospecto. Você encontra essa opção dentro de um jogo de futebol, por exemplo. Ao acessá-lo, verá que existem alguns mercados que contam com insights para sua aposta.

Voltando ao nosso exemplo de Grêmio e Flamengo, algumas informações relevantes que apareciam na seção de retrospecto da KTO eram:

Flamengo sofreu menos de 3 gols em 29 das suas 30 últimas partidas; Houve menos de 2 gols no primeiro tempo em 13 as 15 últimas partidas do Flamengo; e Flamengo empatou o primeiro tempo em 6 das suas 7 últimas partidas.

Note que a KTO dá dicas do retrospecto das equipes para apostas em alguns mercados. No caso da primeira opção, por exemplo, talvez fosse interessante apostar que o Flamengo levaria menos de 2.5 gols na partida. Ou então que o Grêmio marcaria menos que 3 gols, por exemplo.

A ideia aqui é que você utilize o retrospecto dos times para formular a sua decisão. E algumas dessas informações podem ser utilizadas para criar apostas personalizadas. Então, não deixe de conferir esse menu quando decidir fazer a sua aposta.

Pese o custo-benefício

As odds são o seu termômetro para apostas personalizadas no site da KTO. Sempre considere se realmente vale a pena combinar os mercados e seu o ganho em potencial justificar o risco que você corre.

Lembre-se de que as apostas personalizadas precisam que depois entre no jogo que quer apostar e clique em Criar aposta. Agora, escolha todos os mercados sejam vencedores para que ela seja considerada ganhadora. Em outras palavras, basta um mercado ser perdido que todo o palpite vai por água abaixo.

Além disso, considere também o fato de ter ativado algum bônus da KTO que não permite a utilização do criar aposta. Nesse caso, será que realmente vale a pena apostar no modo personalizado? Ou talvez seja mais interessante fazer uma aposta qualificada para a oferta ativada?

Essas são perguntas relevantes e que você deve considerar sempre que decidir apostar na KTO ou em qualquer outra das melhores casas de apostas.

Aposte com responsabilidade

Talvez você já tenha ouvido falar do jogo responsável e já utilize ele em suas apostas. Caso ainda não saiba o que ele significa, vale a pena clicar em Jogo responsável, no rodapé do site da KTO, para ler mais sobre esse assunto.

Basicamente, o jogo responsável funciona como boas práticas para que você jogue com responsabilidade. Procure definir limites de depósito, aposta, perdas, entre outros recursos que podem ser definidos entrando em contato com o suporte da KTO.

Com isso, você conseguirá reduzir os riscos de estourar seu saldo e deixar toda a gestão de banca ser perdida. Essa dica é válida tanto para quem faz apostas personalizadas, como também para outros apostadores que não pretendem utilizar esse recurso.

Vale a pena criar uma aposta personalizada na KTO?

Vale a pena criar uma aposta personalizada na KTO se você pretende apostar em futebol, basquete ou outra modalidade que essa ferramenta está disponível. Caso contrário, o melhor é focar em múltiplas ou sistemas, ambas opções que a KTO também oferece em sua plataforma.

A nossa experiência com a ferramenta de criar aposta foi muito positiva por ela ser simples de ser utilizada. Alguns pontos a melhorar são a maior cobertura esportiva para fazer esse tipo de aposta e a maior variedade de mercados que possam ser combinados para alguns jogos.

Mas as apostas personalizadas combinadas com os bônus da KTO, mercados de retrospecto e outras funcionalidades fazem com que esse site confiável seja ideal para utilizar esse tipo de recurso.

Perguntas frequentes sobre apostas personalizadas na KTO

Dúvidas são comuns quando o assunto é apostas personalizadas na KTO. Para facilitar a sua experiência, respondemos aos principais questionamentos que os apostadores brasileiros têm quando se trata desse assunto.

Como funciona criar aposta na KTO?

O criar aposta na KTO funciona como uma ferramenta que permite a combinação de vários mercados de um mesmo jogo em um único boletim de palpites esportivos. Dessa forma, as odds ficam mais atrativas do que apostando individualmente em cada opção.

Como faço para criar uma aposta personalizada na KTO?

Você consegue criar uma aposta personalizada na KTO fazendo o seu cadastro nessa plataforma e depositando. Depois entre no jogo que quer apostar e clique em Criar aposta. Agora escolha os mercados que quer combinar, defina o valor e aposte.

Posso fazer apostas múltiplas na mesma partida na KTO?

As apostas múltiplas na mesma partida podem ser feitas utilizando o criar aposta. Você encontra ele dentro do jogo que quer apostar, o que permite a combinação de vários mercados da mesma partida que aparecem nesse local.

Como funcionam as odds de uma aposta personalizada na KTO?

As odds de uma aposta personalizada na KTO são resultado da multiplicação da odd de cada mercado que você adicionou em seu cupom de apostas. É por isso que esse recurso permite que você encontre cotações mais altas do que apostando individualmente em cada seleção.