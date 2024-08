Faça suas apostas na KTO com free bet, uma aposta sem risco







Publicada em 20/08/2024 - 01:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 20/08/2024 - 09:04

Se você gosta de fazer apostas em grandes eventos esportivos, então, a promoção KTO Libertadores e Sul-Americana com aposta grátis é feita para você. Isso porque a plataforma de apostas está oferecendo uma oportunidade única para os fãs dessas competições. Além disso, ao utilizar um cupom KTO, você pode receber um bônus de cadastro..

A oferta é simples: faça uma aposta de pelo menos R$ 10 no “Resultado Correto” dos jogos da Libertadores ou Sul-Americana. Caso sua aposta não seja vencedora, você receberá uma aposta grátis de R$10 para tentar a sorte novamente. Tudo isso 10 minutos após a sua aposta original ser definida como perdedora.

Promoção Libertadores e Sul-Americana com aposta grátis na KTO: como funciona

Apostar na Libertadores e na Sul-Americana fica ainda mais divertido na KTO. Para participar, os jogadores brasileiros precisam, inicialmente, clicar no botão "Aceito Participar" na página da promoção. A partir daí, eles devem fazer uma aposta de, no mínimo, R$ 10 no mercado "Resultado Correto", seja em uma única partida ou em uma aposta múltipla.

Se a aposta for perdedora, o usuário terá direito a uma aposta grátis de R$ 10, que será creditada na sua conta 10 minutos após a liquidação da promoção. Isso torna a experiência não apenas menos arriscada.

Acesse o site da KTO Brasil para participar da promoção | Crédito: Reprodução / KTO

Termos e Condições completos da promoção

Para garantir uma participação bem-sucedida e sem surpresas, é fundamental estar atento aos termos e condições da promoção:

A promoção ocorre de segunda-feira, 19 de agosto de 2024, às 12h, até quinta-feira, 22 de agosto de 2024, às 21h30 (horário de Brasília).

Todos os jogadores brasileiros com contas registradas na KTO podem participar, desde que cliquem no botão "Aceito Participar".

As apostas devem ser feitas no mercado de Resultado Correto antes do início da partida.

Apenas a primeira aposta após clicar em "Aceito Participar", no valor de R$ 10 ou mais, será isenta de risco.

Se mais de uma aposta elegível for feita, apenas a primeira será considerada para a promoção.

A aposta de qualificação precisa ser liquidada durante o período promocional e não pode ser anulada, usar cashout ou ser feita com uma Aposta Grátis.

Cada jogador pode obter no máximo 1 Freebet durante o período promocional. O freebet é aplicável a qualquer esporte dentro de 4 dias após o recebimento.

Apenas os ganhos líquidos da Aposta Grátis serão creditados na conta do jogador.

Apostas Grátis não podem ser usadas em apostas de sistema, não se qualificam para esta promoção e não possuem disponibilidade de cashout.

Apenas uma Freebet por jogador, endereço e IP é permitida.

A KTO tem o direito de revogar quaisquer recompensas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os Termos e Condições Gerais da KTO também se aplicam.Assim, visite a plataforma de apostar para conferir mais detalhes.

Passo a Passo para abrir uma conta na KTO

Para aproveitar todas as vantagens oferecidas pela KTO, o primeiro passo é abrir uma conta na plataforma de apostas. Então, veja como fazer isso em cinco etapas simples:

1. Acesse o site oficial da KTO;

2. Depois, clique em “Cadastrar” e preencha seus dados pessoais;

3. Então, crie um nome de usuário e senha;

4. Verifique seu e-mail para a mensagem de confirmação da KTO e siga as instruções para completar o processo de registro.

Pronto! Todo o processo de registro de KTO é fácil e seguro. Lembre de inserir o código do cupom KTO ao abrir sua conta e receber uma oferta de boas-vindas.

Conclusão

A promoção Libertadores e Sul-Americana com aposta grátis da KTO é uma maneira de se engajar ainda mais durante os jogos. Assim, com a possibilidade de obter de volta uma aposta gratuita caso a sua seleção inicial seja perdedora, as chances de desfrutar ainda mais dos torneios tornam-se menos arriscadas..

Além disso, seguindo os passos para abrir uma conta na KTO, você estará apto a aproveitar todas as oportunidades que a plataforma oferece.

Por fim, lembre-se sempre de ler os termos e condições para garantir uma experiência de apostas segura e divertida.