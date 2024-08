Fortaleza tem melhor aproveitamento do Brasileirão; veja odds para vitória contra o Bragantino

Fortaleza tem melhor aproveitamento do Brasileirão e enfrenta o Bragantino | Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro

Na segunda posição do Brasileirão, o Fortaleza tem o melhor aproveitamento do campeonato: 66%. Acima, inclusive, do líder da tabela, Botafogo, o time de Juan Pablo Vojvoda vem conquistando posições rodada após rodada e pode assumir a primeira posição na 23ª rodada.

Neste sábado, 17/8, o Fortaleza enfrenta o Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. Se vencer, a depender do resultado do clássico entre Botafogo e Flamengo, a equipe pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

No entanto, segundo as casas de apostas, conseguir os três pontos contra o time de Bragança Paulista não será fácil: o Bragantino tem 45% de chances de vitória na partida de sábado, contra 29% do Fortaleza. Veja as odds de acordo com a bet365:

Mercado Odds na bet365* Vitória do Red Bull Bragantino 2.20 Empate 3.30 Vitória do Fortaleza 3.40 *As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 16 de agosto de 2024 às 12h30.



Retrospecto do confronto Fortaleza x Red Bull Bragantino

O retrospecto do confronto entre Fortaleza e Bragantino é bastante equilibrado: são 6 vitórias para o time cearense e 7 vitórias a favor do rival. No último embate, no primeiro turno do Brasileirão 2024, o jogo terminou com um empate por 1-1. Esse foi o único empate na história do confronto.

Possíveis marcadores

Pelo lado do Leão, Juan Lucero é o artilheiro do time e luta pela artilharia do campeonato. O jogador tem 8 gols no Campeonato Brasileiro e está atrás apenas de Pedro, do Flamengo. A odd para o atacante marcar a qualquer momento é 4.00.

A frente de Lucero, o jogador com maior probabilidade de marcar na partida é Thiago Borbas, do Red Bull Bragantino. A odd para um gol do uruguaio a qualquer momento da partida é 3.10.