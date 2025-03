Flamengo e Vasco se preparam para mais um clássico decisivo, e a Novibet aproveita o evento para oferecer uma promoção para novos clientes. Com a Super Odds CLASSICO50, os apostadores terão a chance de turbinar seus ganhos nas apostas sobre o vencedor do jogo.

O confronto, válido pela semifinal do Campeonato Carioca, acontece neste sábado, 08/03, às 17h45, no Maracanã. Para participar da promoção, é necessário fazer uma aposta simples no resultado final antes do início da partida. Caso sua aposta seja vencedora, os ganhos serão aumentados para o equivalente a 50.

Como funciona a promoção: Super Odds CLASSICO50

A promoção Super Odds CLASSICO50 é exclusiva para novos clientes da Novibet, com a condição de que sejam maiores de 18 anos.

As odds especiais estarão disponíveis para o mercado de "Flamengo vence" e "Vasco da Gama vence", com uma aposta máxima de R$ 1,00.

Se a aposta for bem-sucedida, o apostador terá seus ganhos aumentados para o equivalente a 50. Os ganhos serão em forma de aposta extra.

Termos e Condições

Para participar da promoção e ser elegível ao prêmio, é necessário seguir os termos e condições da casa de apostas. São alguns dos pontos mais relevantes:

Primeiramente, essa oferta é exclusiva para novos clientes maiores de 18 anos ;

; Em segundo lugar, a promoção é válida somente para apostas simples feitas antes do início da partida Flamengo x Vasco;

feitas antes do início da partida Flamengo x Vasco; A aposta máxima é de R$ 1,00 por cliente;

por cliente; Por fim, apostas com saldo de bônus não qualificam para a oferta.

Como Participar da Promoção: Passo a Passo

Participar da promoção Super Odds CLASSICO50 é simples e rápido. Veja como aproveitar a oferta em 5 etapas: