Brasileirão: aposte R$50 e ganhe R$30 em aposta grátis

A Estrelabet lançou uma nova promoção voltada para os fãs do Campeonato Brasileiro. Ao apostar R$50 no recurso Criar Aposta com odd mínima de 3.00 em jogos específicos do Brasileirão, os usuários recebem R$30 em aposta grátis para usar em qualquer partida de futebol.

A oferta faz parte da campanha Efeito Estrela no Brasileirão. Vale ressaltar que a promoção é válida somente para quem já possui cadastro na casa de apostas. Então, se você não tem uma conta, registre-se usando o código promocional Estrelabet.

Como funciona a promoção da Estrelabet para o Brasileirão?

A promoção Efeito Estrela no Brasileirão apresenta uma mecânica simples e direta para os apostadores. Os participantes precisam realizar uma aposta simples no valor mínimo de R$50 no mercado Criar Aposta, com odd mínima de 3.00, em partidas selecionadas do Campeonato Brasileiro.

Após realizar a aposta qualificativa, o bônus de R$30 é creditado automaticamente após o término da partida, independentemente do resultado da aposta original.

A Estrelabet selecionou jogos específicos para esta promoção, como:

Botafogo x Internacional;

Vasco x Fortaleza;

Fluminense x Vasco;

Corinthians x Vitória;

Fortaleza x Santos.

Um detalhe importante é que a aposta deve ser realizada no mesmo dia da partida escolhida para ser elegível ao benefício promocional.

Principais termos e condições

Antes de participar da promoção, é essencial compreender suas regras e limitações. A Estrelabet estabeleceu condições específicas que determinam como a promoção funciona e como o bônus pode ser utilizado pelos apostadores. Confira os cinco pontos mais importantes:

É necessário apostar pelo menos R$50 em uma aposta simples com odd mínima de 3.00 no mercado "Criar Aposta" para jogos elegíveis do Brasileirão. O bônus de R$30 pode ser usado apenas em mercados de futebol e tem validade de apenas 3 dias após ser creditado na conta. Em caso de acerto da aposta grátis, somente os lucros são creditados na conta do usuário, não o valor da aposta original. Cada apostador pode receber apenas uma aposta grátis por promoção, sendo limitado por CPF, família, endereço e dispositivo. Apostas finalizadas por meio de cashout ou canceladas não são elegíveis para a promoção.

Para conhecer todos os detalhes e restrições, é recomendável ler os termos e condições completos disponíveis no site oficial da Estrelabet antes de participar da promoção.

Brasileirão 2025: favoritos e próximos confrontos

O Campeonato Brasileiro segue sendo a principal competição de clubes do país, reunindo os 20 melhores times em disputa por pontos corridos. Palmeiras e Flamengo despontam como favoritos ao título, mantendo a tradição de protagonismo dos últimos anos. O Botafogo também aparece entre os candidatos após a campanha surpreendente da temporada anterior.

Equipes como Atlético Mineiro, Fluminense e São Paulo completam o grupo dos principais postulantes. Além disso, Internacional e Fortaleza surgem como possíveis surpresas nesta edição, tendo investido em reforços pontuais e mantido suas bases titulares. O equilíbrio promete ser a marca desta temporada.

Os jogos elegíveis para a promoção incluem confrontos importantes como Botafogo x Internacional e Corinthians x Vitória, partidas que podem definir posições na tabela.

Estas partidas atraem grande atenção dos apostadores por envolverem equipes tradicionais com torcidas expressivas em todo o território nacional.

O que são apostas grátis na Estrelabet?

As apostas grátis, também conhecidas como freebets, são bônus que permitem aos usuários realizar apostas sem utilizar seu dinheiro real.

Na Estrelabet, ao utilizar uma aposta grátis, o apostador não recebe o valor do stake (valor apostado) em caso de acerto, apenas os lucros gerados pela aposta. Por exemplo, uma aposta grátis de R$30 em odds 2.0 resultaria em um ganho de R$30 em caso de acerto.

Para usar uma aposta grátis na Estrelabet, basta adicionar seleções ao cupom de apostas e ativar a opção Aposta Grátis ON antes de confirmar a aposta.

As apostas grátis possuem validade limitada – neste caso, apenas três dias após o crédito – e precisam ser utilizadas em eventos que terminem dentro deste prazo. Vale ressaltar que não é possível ter mais de uma aposta grátis ativa simultaneamente na mesma conta.

Passo a passo para apostar no Brasileirão na Estrelabet

Realizar apostas no Campeonato Brasileiro através da Estrelabet é um processo descomplicado. Confira o passo a passo para participar da promoção:

1 - Acesse sua conta no site da Estrelabet e certifique-se de ter saldo disponível para realizar a aposta qualificativa;

2 - Navegue até a seção de futebol e selecione o jogo específico do Brasileirão elegível para a promoção;

3 - Clique no mercado Criar Aposta no menu superior da página do jogo selecionado e escolha suas seleções.

3 - Insira o valor mínimo de R$50 no cupom de apostas, garantindo que a odd total seja igual ou superior a 3.00;

4 - Confirme sua aposta e aguarde o término da partida para receber automaticamente sua aposta grátis de R$30.

Esta iniciativa da Estrelabet coincide com o período de grande movimentação no Campeonato Brasileiro, quando as equipes ainda buscam afirmação na competição.

Portanto, representa uma chance para apostadores conhecerem novos recursos da plataforma enquanto acompanham os jogos do principal campeonato nacional, recebendo um bônus que pode ser utilizado para explorar outros mercados esportivos dentro do futebol.