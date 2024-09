Entre os clubes cariocas, o Flamengo é o time mais cotado a vencer a Copa Libertadores 2024 | Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo | Sipa US / Alamy Stock Photo | A.PAES / Alamy Stock Photo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro

A Copa Libertadores chega às quartas de final, e um detalhe chama a atenção sobre os candidatos ao título: entre os cinco brasileiros que seguem na disputa, três times são cariocas. Ou seja, exceto o Vasco da Gama, todos os grandes clubes do Rio de Janeiro concorrem ao título de campeão da Libertadores de 2024.

Apostar agora >>

A Copa Libertadores movimenta a paixão de torcedores e fãs de futebol. Se você pensa em fazer suas bets no campeonato, veja, então a nossa seleção dos melhores sites para fazer apostas na Libertadores.

Fluminense

Atual campeão da competição, o Fluminense defende o bicampeonato. Para chegar lá, o tricolor precisa superar o também brasileiro Atlético Mineiro nas quartas de final. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, 18/09, no Maracanã.

Botafogo

Já o Botafogo busca um título inédito. Vivendo ótimo momento, liderando a tabela do Brasileirão, o alvinegro chega como favorito no confronto contra o São Paulo. A equipe de Artur Jorge recebe o tricolor paulista também nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos.

Flamengo

O mais experiente entre os três, o Flamengo busca a quarta Libertadores. A última vez que o clube foi campeão foi em 2022. Em busca da classificação, o rubro negro enfrenta o uruguaio Peñarol nesta quinta-feira, 19/09, no Maracanã.

O que dizem as casas de apostas

Sendo assim, quais as chances da taça da Libertadores continuar no Rio de Janeiro? Segundo as casas de apostas, o favorito ao título é o clube argentino River Plate. O time carioca com mais chances de vencer a competição é o Flamengo, com 22% de probabilidade.

Logo em seguida vem o Botafogo, com 20% de chances. Apesar de ser o atual campeão, o Fluminense é visto como o menos cotado entre os três, com 12% de chances. Veja as odds abaixo segundo a bet365: