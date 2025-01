Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen é jogo para muitos gols? Veja odds

No confronto que inicia os trabalhos da 16ª rodada do Campeonato Alemão temporada 2024/2025, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen se enfrentam no Signal Iduna Park, em Dortmund, nesta sexta-feira (10 de janeiro), às 16h30 (horário de Brasília).

Enquanto o clube da casa busca se aproximar do G4, o Bayer Leverkusen tenta manter a sequência positiva na competição e pode, em caso de vitória, diminuir a distância para o líder, Bayern de Munique, para apenas um ponto.

A Betnacional indica um jogo extremamente equilibrado, mas com um leve favoritismo de triunfo do clube visitante.

Para vencer:

Borussia Dortmund - 2.64

Empate - 3.59

Bayer Leverkusen - 2.42

As odds foram verificadas na Betnacional em 07 de janeiro às 13h42 e podem sofrer alterações.

Neste duelo, as equipes vivem momentos relativamente parecidos na temporada, tanto que a distância do Borussia Dortmund em relação ao Bayer Leverkusen é de apenas cinco pontos na tabela da Bundesliga.

No entanto, o elenco comandado por Xabi Alonso ostenta uma sequência de nove vitórias consecutivas, enquanto o Borussia Dortmund venceu apenas um dos últimos cinco confrontos que disputou.

Com ataques fulminantes, Leverkusen e Dortmund farão jogo repleto de gols marcados?

Tudo leva a crer que o duelo será bastante movimentado. De um lado, o Borussia Dortmund, que na maioria das vezes se destaca pelas suas performances ofensivas dentro do Signal Iduna Park.

Do outro, o Bayer Leverkusen, que vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas e certamente manterá seu estilo tático agressivo, confiante pelo excelente momento que vive.

Além disso, as equipes têm mostrado um grande aproveitamento ofensivo recentemente. O Borussia Dortmund balançou as redes em todas as suas últimas dez partidas, enquanto o Bayer Leverkusen também tem sido eficiente, marcando pelo menos um gol em seus últimos dez jogos, com uma média superior a dois gols por partida neste período.

Total de gols

Mais de 3.5 - 2.40

Menos de 3.5 - 1.57

As odds foram verificadas na Superbet em 07 de janeiro às 13h58 e podem sofrer alterações.

No mercado “para marcar ou dar assistência”, Florian Wirtz e Serhou Guirassy podem ser excelentes opções de apostas

Pela segunda temporada consecutiva, o alemão de apenas 21 anos de idade, Florian Wirtz, tem sido o grande destaque do Bayer Leverkusen.

Ao longo da atual edição do Campeonato Alemão, é o segundo maior artilheiro do clube com 7 gols marcados, além de ser o jogador da equipe com mais assistências (7).

Sendo assim, após quinze rodadas disputadas, Wirtz raramente não participa de pelo menos um gol nas partidas de sua equipe.

No lado do clube mandante, Serhou Guirassy surge como uma opção interessante neste mercado.

Com seis gols marcados e uma assistência em doze partidas que participou durante os 90 minutos pela Bundesliga, o atleta guineano é o pilar ofensivo do Borussia Dortmund e deve ser acionado algumas vezes no confronto.

Jogador a marcar ou dar assistência

Serhou Guirassy - 1.95

Victor Boniface - 2.00

Florian Wirtz - 2.10

Rodney Elongo-Yombo - 2.10

Julian Brandt - 2.30

As odds foram verificadas na bet365 em 07 de janeiro às 14h25 e podem sofrer alterações.

O primeiro turno do Campeonato Alemão está se aproximando do fim e a competição segue cada vez mais acirrada na parte de cima da tabela por conta dos tropeços recentes do Bayern de Munique.

Mesmo assim, os Bávaros seguem na ponta da tabela com 36 pontos somados, seguido do Bayer Leverkusen com 32 e o Eintracht Frankfurt, com 27.