Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Quer apostar com segurança? A Betsul é bem avaliada por plataformas de confiança e atua no Brasil há cinco anos. Além disso, a casa de apostas oferece um catálogo diversificado e funcionalidades interessantes, como o código promocional Betsul, que pode habilitar um bônus de boas-vindas para novos jogadores.

Portanto, vamos analisar as promoções e os recursos disponíveis pela plataforma de bets online para ver se atende às suas necessidades. Logo, explore o que a casa pode oferecer ao longo desta revisão.

Por fim, se você porcura por plataformas de bets online tão boas quanto a Betsul, veja nosso ranking dos melhores sites de apostas do Brasil.

Bônus de boas-vindas

Um dos recursos mais procurados pelos iniciantes são as ofertas de bônus de boas-vindas. Deve ser por isso que várias pessoas se cadastrem na Betsul. Afinal, ela possui ofertas ativas no momento. A seguir, iremos revisar os seus bônus para novos usuários dos esportes e cassino.

Oferta de boas-vindas para esportes

Se você pretende fazer apostas esportivas ao se registrar na Betsul, encontrará um catálogo vasto e diversos recursos úteis. Além das próprias ferramentas de apostas, a operadora conta com um bônus de boas-vindas. Logo, pode obter recursos para colocar os primeiros palpites nos esportes.

Estamos falando de um bônus de depósito, simples de resgatar. Basicamente, você precisa fazer um primeiro depósito após se cadastrar, usando um código promocional descrito no site. Caso cumpra os requisitos mínimos, receberá automaticamente 150% do valor depositado em bônus.

No caso, o valor máximo de bônus que você pode obter para começar apostar é de R$600. Sendo assim, todo o recurso é liberado para colocar palpites em todo o catálogo da operadora, salvo alguma restrição do regulamento. Para não ficar dúvidas, é isto que iremos comentar a seguir.

Termos e Condições para a oferta

Além de estar sujeito aos Termos e Condições gerais do site, esta oferta também possui seu regulamento específico. Nos gerais, por exemplo, citamos que somente pessoas maiores de idade podem resgatar. Já quanto aos específicos, mencionamos os principais termos a seguir.

Só é possível resgatar esta oferta usando o código promocional no depósito, que está descrito no site; Para receber o bônus, seu primeiro depósito na plataforma precisa ser de no mínimo R$1; Para conseguir sacar o próprio bônus ou os retornos que vierem dele, é preciso cumprir o requisito de rollover; O rollover desta promoção é cumprido ao apostar 15x a soma do valor depositado como do bônus; As apostas válidas para progredir no requisito precisam ter odds mínimas de 1,90.

Ofertas de boas-vindas para cassino

A Betsul também oferece uma promoção de boas-vindas exclusiva para o cassino. Logo, se sua praia são os jogos, também poderá obter fundos para apostar em diferentes títulos do catálogo. No caso, o bônus para esta modalidade tem uma dinâmica semelhante ao anterior.

Ou seja, o primeiro passo para reivindicar é fazer um primeiro depósito usando o código promocional da oferta. Este também pode ser localizado no site oficial da operadora. Após completar esta etapa e o depósito for creditado, receberá 100% do valor na forma de bônus.

Isto até um bônus máximo de R$300 para usar nos jogos de cassino, conforme apontado no regulamento. Afinal, podem existir algumas limitações de uso, e por isso, é essencial que você leia todos os Termos na íntegra. Mas iremos te ajudar com alguns detalhes a seguir.

Termos e Condições da promoção

Como o recurso é destinado a uma modalidade diferente de apostas, existem regras particulares para seu uso. Logo, caso tenha alguma dúvida, pode usar o suporte ao cliente da operadora para se informar. Pensando nisso, mencionamos os principais termos.

O depósito mínimo para ter acesso ao bônus é de R$10, usando qualquer método de pagamento; Caso você deposite um valor superior a R$300, o valor bônus não passará do máximo estabelecido; A oferta está sujeita a um requisito de rollover para liberação do saque dos bônus e retornos; Após apostar 30 vezes a soma do bônus com o depósito, o rollover será cumprido integralmente; O código promocional vinculado a esta oferta é único, e pode ser encontrado na página de promoções da casa.

Mercados de apostas e esportes disponíveis na Betsul

Agora que você conhece os bônus possíveis, é hora de analisar o catálogo de apostas esportivas da operadora. De antemão, indicamos que é um dos mais completos do mercado, pois é diversificado tanto em modalidades como em mercados.

Sendo assim, poderá fazer apostas únicas e múltiplas, criando palpites únicos, ao combinar diferentes seleções. E caso seja novo usuário, poderá explorar as possibilidades usando o bônus recebido. Sendo assim, conheça a seguir um pouco do que você pode apostar na casa.

Visite o site da Betsul para conhecer um amplo catálogo de esportes e cassino | Crédito: Reprodução / Betsul

Tipos de palpites na plataforma

Cada mercado da casa é uma forma diferente de colocar um palpite nos esportes. Sendo assim, é essencial que a operadora disponha de muitos mercados, para oferecer possibilidades, como é o caso da Betsul. Afinal, existem palpites para o pré-jogo, longo prazo e ao vivo.

Como são muitas opções, procuramos listar abaixo os mais populares. Sendo assim, você terá uma visão geral das possibilidades de palpites na casa.

Resultado final ou 1x2

O mercado de resultado final é um dos mais apostados por iniciantes. Afinal, sua dinâmica é simples e o palpite em si já era popular antes mesmo de ser adaptado para as plataformas. Ou seja, indicar qual será o resultado de um jogo.

No caso, existem três opções possíveis, a depender do esporte. Mas no geral, você consegue apostar que o time da casa irá ganhar, ocorrerá um empate ou o visitante ganhará. No caso, você pode selecionar um destes palpites e aguardar até que o jogo termine.

Handicap

Em alguns jogos podemos ver um favoritismo claro para um determinado time, muito em conta de uma diferença técnica. Neste cenário, é possível fazer um handicap. Ou seja, atribuir uma vantagem ou desvantagem fictícia para uma das equipes em disputa.

No caso, esta atribuição é feita na forma de pontos a mais ou a menos. Por exemplo, você pode fazer um handicap de +1 para um time. No caso, a equipe já começa um jogo como se tivesse um gol a frente, no caso do futebol, por exemplo. Logo, é possível igualar ou equilibrar uma partida.

Ambas as equipes marcam

Em vez de apostar nas perspectivas para o fim de uma partida, existe um palpite simples e por isso muito popular. Ou seja, apostar na possibilidade ou não de ambas as equipes em campo marcarem pontos. Logo, não é preciso acertar a quantidade, mas se as duas irão marcar.

Total de pontos (mais/menos)

Antes de qualquer partida começar, a operadora elabora uma expectativa para quantos pontos o jogo terá. Isto com base em diferentes estatísticas, histórico das equipes, as próprias odds e outros aspectos. Com base neste total de pontos estipulados, é possível colocar um palpite.

Isto é, você pode apostar se a quantidade real de pontos marcados será maior ou menor do que o previsto. Logo, também não é preciso acertar o placar exato ou a quantidade. A aposta é justamente se, no final do jogo, os pontos forem maiores ou menores do que o esperado.

Vencedor de campeonato

Além de apostas em jogos específicos, também é possível colocar palpites em decisões que dependem de vários embates. Ou seja, são mercados de apostas de longo prazo. Dentre as várias opções, a mais procurada é a de vencedor de campeonato.

Este mercado está disponível para a grande maioria dos torneios ativos em casa. Sendo assim, sem mistérios, você coloca o palpite em qual dos times que estão disputando ganharam a competição. É um palpite especialmente comum nos torneios de futebol.

Modalidades esportivas da casa

A operadora conta com mais de 15 modalidades disponíveis no seu catálogo, incluindo tanto opções populares como incomuns. Logo, o livro de esportes da casa pode ser pertinente até para o cliente mais exigente. Para ilustrar, listamos abaixo os esportes mais procurados no momento.

Futebol

Conforme observamos, o futebol é o esporte com o maior catálogo de campeonatos na casa. Afinal, é a modalidade mais popular entre os brasileiros, e isto interfere diretamente nas apostas. Logo, confira alguns torneios que pode apostar na casa:

Brasileirão Série A;

Liga dos Campeões da Europa;

Premier League;

Copa Libertadores da América;

La Liga.

Basquete

Apesar de que boa parte do público do basquete é norte americano, este esporte tem proporções internacionais. Afinal, existem torneios de basquete por todo o mundo, dentre os quais você pode apostar na Betsul:

WNBA;

NBL;

NBA;

El metro;

LMB;

Tênis

Cada vez mais cresce o número de apostadores nos tênis. Afinal, o esporte tem partidas dinâmicas e várias possibilidades de palpites para apostar. Sendo assim, você encontra diversos mercados na Betsul, e pode apostar em diferentes campeonatos, como por exemplo:

ATP;

WTA;

ITF Masculino;

ITF Feminino;

Outros;

Análise das Odds da Betsul

Após analisar brevemente o catálogo, o próximo aspecto essencial para se revisar são as odds. Afinal, esta particularidade das apostas esportivas estão diretamente ligadas com o retorno possível dos palpites. Caso seja iniciante, não se preocupe, iremos te explicar os detalhes abaixo.

O que são as odds?

As odds são representadas por um número, que atua como multiplicador do retorno do seu palpite. Além disso, ele também indica a probabilidade de um evento acontecer de fato. No caso, quanto maior as odds, menor a chance de acontecer, e quanto menor as odds, maior as chances.

No caso, as odds são calculadas com base em estatística, histórico dos embates e desempenho recente das equipes e atletas. Sendo assim, são números que oscilam com frequência, de acordo com a situação presente do mercado.

Exemplo de aplicação das odds

Vamos imaginar um exemplo para explicar o funcionamento das odds. Supomos que você queria apostar no jogo entre Flamengo e Vasco (15/09), pelo Brasileirão. No caso, avaliou as opções, e decidiu colocar um palpite no mercado de resultado final, onde as odds estão assim:

1 = 1.65 para o Flamengo Vencer;

X = 3.73 para o empate;

2 = 5.07 para o Vasco ganhar.

Neste cenário, você escolheu apostar R$10 no empate. Caso o jogo realmente acabe empatado, você obterá o retorno de R$37,30. Isto porque o valor apostado é multiplicado pela odds do palpite em questão. Ademais, também é possível perceber o favorito para vencer, ao analisar as cotações.

Análise das odds na Betsul

Nossa equipe fez análise global das odds na plataforma, revisando suas cotações de cada esporte, para comparar com outras operadoras. Com base nisto, podemos indicar que as odds da Betsul estão conforme a média do mercado. No entanto, as odds podem se alterar com frequência.

Faça suas apostas em grandes eventos esportivos nacionais e internacionais na Betsul

Streaming e apostas ao vivo na Betsul

Você também pode apostar ao vivo na Betsul em boa parte do seu catálogo de esportes. Ou seja, colorado os palpites em tempo real, enquanto os jogos estão acontecendo. Muitos clientes preferem essa modalidade de aposta, pelas oportunidades de palpites que podem surgir.

Se é o seu caso, esta operadora pode ser uma opção ideal. Afinal, além da própria diversidade de esportes, a casa também oferece ferramentas exclusivas para apostar em tempo real. É isto que iremos explorar brevemente a seguir.

Streaming ao vivo

Com o recurso de streaming da plataforma, você consegue assistir a transmissão de diferentes esportes no próprio site. Logo, não é preciso trocar de janelas ou ligar a TV, basta verificar se o evento em questão será transmitido.

É preciso ter uma conexão estável com a internet para conseguir acessar o serviço. Ademais, você necessita ter saldo na conta para conseguir assistir aos jogos. Conforme avaliamos, este serviço oferecido pelo site é confiável, apesar de não ter uma cobertura vasta.

Segundo o suporte, a transmissão ao vivo é feita principalmente no futebol. No caso, os eventos mais populares são o Brasileirão - Série B, a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Premier League e outras possibilidades. Acesse o site para consultar mais detalhes, pois a cobertura não é aplicada a todos os jogos.

Cash out

Caso você perceba que um palpite não irá se concretizar, poderá usar a ferramenta do cash out. Ela te permite encerrar uma aposta antes que um evento acabe. Sendo assim, abre diferentes possibilidades de estratégias quando está ativa.

Sem um Betsul app? A versão mobile da Betsul é otimizada para apostas

App da Betsul: como apostar no celular

Enquanto escrevemos esta revisão, a operadora não possui um aplicativo disponível para download. No entanto, oferece uma solução eficiente para que você consiga apostar no celular. Isto é, a versão móvel do seu site oficial, que é adaptado para todos os smartphones e tablets.

Sendo assim, oferece uma navegação fluída entre todo o catálogo e recursos da plataforma. Logo, você consegue se cadastrar, resgatar bônus e apostar tanto nos esportes como no cassino. Portanto, iremos te mostrar abaixo como usar e otimizar o acesso a operadora.

Apostando no Android

Não localizamos nenhum travamento ao explorar a operadora no Android. Afinal, sua versão móvel oferece um uso responsivo, com um layout bem disposto para obter as informações. Além disso, existe a possibilidade de criar um atalho do site na sua home, conforme pontuamos abaixo.

Abra o seu navegador para acessar o site oficial da Betsul; Busque pelo menu de mais opções, que geralmente fica no topo no navegador; Procure pela opção de adicionar um atalho na tela inicial; Invente um nome para o atalho, conforme preferir; Toque em adicionar e verifique onde foi criado.

Apostando no iOS

Basicamente todo iPhone ou iPad conseguirá acessar a versão móvel do site sem nenhum problema. A plataforma foi suficientemente otimizada para entregar desempenho e praticidade. Portanto, veja como criar seu atalho na tela inicial do seu celular a seguir.

Entre no Safari e abra o site da Betsul; Toque no botão de compartilhamento, no ícone da parte inferior do app; Selecione a opção de criar um atalho na tela de ínicio; Informe o nome do seu atalho; Confirme a criação e entre no site para logar.

Métodos de pagamento da Betsul

Dentre os pontos de destaque desta operadora, precisamos citar a diversidade de métodos de pagamento que oferece. Isto porque o usuário pode escolher por meios convencionais ou soluções modernas para pagar. Ademais, em ambas as opções, que listamos abaixo, a transação é segura.

Pix;

Cartão de crédito;

Pay4Fun;

PicPay;

vCreditos.

Conforme observamos, cada método possui suas particularidades na casa. Logo, o tempo de processamento e os limites mínimos e máximos de transferências serão determinados com base na sua escolha. Por fim, indicamos que a casa não possui taxas de pagamento. Logo, aconselhamos acessar o site para conferir todos os detalhes.

Fazendo um depósito na casa

Além da variedade de pagamentos, a operadora também possui limite de pagamentos baixos, assim como processo de solicitações simplificadas. Afinal, você pode depositar a partir de R$1 na conta, que é o valor mais baixo possível. Logo, confira o passo a passo para depositar.

Visite a página oficial da Betsul; Clique no botão entrar, para fazer o login; Procure o botão de download, no topo da página; Selecione um dos métodos de pagamento dentre as opções disponíveis; Digite o valor que irá depositar e realize o pagamento conforme o método.

Fazendo um saque da conta

Os processos de saque da operadora costumam ser rápidos, principalmente com soluções mais modernas como o Pix e carteiras digitais. Dito isto, você poderá fazer saques a partir de R$10, que também é um valor relativamente baixo. Logo, confira as etapas para retirar a seguir.

Entre na página da Betsul; Faça o seu login com os dados cadastrais; Toque no ícone de sua conta, para localizar a opção do saque; Escolha um método para fazer o pagamento; Informe a quantia que irá sacar e os dados solicitados para completar a transação.

Atendimento ao cliente

Um critério central ao analisar uma casa é conhecer a sua posição frente às demandas dos clientes. Ou seja, se os seus canais de atendimento são eficientes. No caso, a operadora presta suporte aos seus usuários por meio de dois canais principais:

Chat ao vivo;

E-mail;

Chamada por Telefone;

Messenger.

O chat está disponível 24 horas por dia, durante a semana inteira. Sendo assim, é a forma mais rápida e prática de fazer contato. O atendimento é humanizado, seja no bate papo ou mesmo no e-mail. Apesar de demorar mais para responder, o suporte prestado é eficiente.

Como abrir uma conta na Betsul

Até aqui, você acumulou informações suficientes para decidir se vale a pena se cadastrar na plataforma. Caso chegue a esta conclusão ao final de nossa análise, preparamos abaixo um guia completo para abrir sua conta. O processo é simples e dura alguns minutos, ao seguir os passos:

Acesse o site oficial da Betsul; Toque no botão roxo Criar Conta no topo da parte esquerda da plataforma; Preencha o formulário em dois passos, primeiro com o CPF e código promocional, depois telefone, e-mail e crie uma senha; Leia os Termos e Condições gerais da casa, assim como sua política de privacidade; Se concordar com os T&Cs, finalize o processo no botão indicado.

Termos e Condições para abrir sua conta

Você deve ter percebido que, para completar o cadastro, é necessário concordar com os Termos e Condições gerais da casa. Ou seja, um conjunto de regras que determinam os direitos e deveres da plataforma e dos usuários. Sendo assim, também existe um regulamento para se cadastrar, onde:

Conforme a legislação brasileira, somente pessoas maiores de idade, podem se cadastrar em plataformas de apostas;

O novo usuário é responsável pela veracidade das informações prestadas, afinal, pode ser necessário comprovar sua identidade;

Cada número de CPF só pode ser usado em uma conta, não sendo permitido contas duplicadas;

A casa possui o direito de encerrar a conta, caso o cliente não cumpra com o regulamento descrito nos T&Cs;

Todos os pagamentos na casa precisam ser feitos por contas no nome do titular cadastrado na casa.

Nosso veredicto sobre a Betsul: uma opção viável

A Betsul é uma das poucas casas de apostas com nota elevada no Reclame Aqui. E este é apenas um dos critérios que indicam a confiança e segurança da empresa. Ademais, oferece uma variedade extensa de esportes e jogos. Portanto, é uma opção pertinente para apostar em 2024.

Prós

Variedade de métodos de pagamentos de depósitos;

Recurso de streaming ao vivo para transmissão de eventos;

Experiência de uso otimizada com uma interface responsiva;

Catálogo do apostas diversificado em jogos e esportes;

