O recurso de criar aposta personalizada na Betfair é mais um recurso disponível na plataforma para os fãs de apostas esportivas







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Já pensou em criar um palpite único sob medida em um evento? Isto é possível com a aposta personalizada na Betfair. Este recurso te permite explorar novas possibilidades em apostas esportivas com flexibilidade, em uma das maiores operadoras do mercado internacional. Além disso, novos jogadores recebem bônus de boas-vindas ao abrir conta na plataforma usando o código promocional Betfair.

Por isso, escrevemos este guia completo sobre a ferramenta de criar aposta na Betfair. Além de mostrar como funciona, listamos dicas essenciais para otimizar suas apostas personalizadas.

O que é a opção de criar apostas na Betfair?

Em toda plataforma, existem duas formas básicas de apostar. Isto é, um palpite único e um palpite múltiplo. Como o nome sugere, no primeiro caso você fecha o boletim com apenas um palpite. Já no segundo caso, o cliente seleciona dois ou mais palpites. Assim, uma nova dinâmica surge.

Dentro das apostas múltiplas, existe um recurso oferecido pelas maiores plataformas de apostas do mercado, como a Betfair. Ou seja, a ferramenta de criar uma aposta personalizada. No caso, você combina vários palpites de um único evento, gerando uma aposta única.

No caso, a própria operadora pode sugerir alguns palpites com condições especiais, ou você mesmo pode inventar a sua aposta. Afinal, o usuário é livre para optar pelo mercado que preferir, no evento que pretende apostar. Sendo uma grande plataforma, existem várias possibilidades.

Ao longo desta revisão, iremos explorar em detalhes como você pode formular palpites únicos. Isto passando por todos os passos essenciais, além de te indicar as melhores estratégias. Mas antes, confira a seguir alguns tópicos do funcionamento do recurso de criar aposta.

Regras das Apostas Personalizadas na Betfair

Assim como toda ferramenta da operadora, o recurso está sujeito aos Termos e Condições gerais da empresa. No caso, existem apenas algumas regras específicas para as apostas personalizadas. Por isso, listamos abaixo os principais termos para usar esta ferramenta em suas apostas.

Geralmente, não é possível combinar dois palpites de um mesmo mercado de um evento, que seriam conflitantes;

Você pode usar recursos promocionais da operadora para fazer apostas personalizadas no livro de esportes;

O recurso de criar aposta está presente normalmente no futebol, mas você pode consultar em outros esportes;

Se a partida que você criou a aposta tiver o cash out disponível, é possível usar a ferramenta;

As odds dos palpites combinados em apostas personalizadas são somadas, gerando um novo retorno potencial.

Odds das apostas personalizadas

Como vimos acima, as odds nas apostas personalizadas se comportam de uma forma única. Afinal, as odds de cada palpite selecionado são combinadas. Caso você não saiba, o número final das odds será o multiplicador do retorno que sua aposta pode dar.

Sendo assim, quanto maior as odds, maior será o seu retorno. No entanto, você só recebe o retorno de seu palpite se todas as seleções combinadas forem bem sucedidas. Logo, apesar das odds serem maiores, é preciso mais atenção ao colocar seu palpite.

Aliás, o número das odds também pode indicar a possibilidade de um evento ocorrer. No caso, odds menores indicam que a chance de determinado evento acontecer é alta. Já odds maiores informam que a possibilidade de acontecer é baixa.

Como criar uma aposta personalizada na Betfair?

Agora que você sabe como funciona a aposta personalizada, veremos o passo a passo para apostar. Se você já é cliente da operadora e tem saldo na conta, não há muitos segredos. Afinal, o processo é simples, principalmente se seguir o guia que preparamos a seguir.

Acesse o site da Betfair no computador ou no celular; Faça o login de sua conta; Entre no menu de Esportes, para explorar os eventos e esportes disponíveis no catálogo; Abra um dos eventos, e toque na opção de Criar aposta no menu superior da disputa; Vá selecionando os palpites que deseja combinar nos mercados ativos; Confira a cotação final no boletim de apostas no lado direito, e digite o valor de seu palpite, para finalizar.

Caso você tenha ficado com alguma dúvida, em qualquer momento do processo, o suporte ao cliente da operadora está disponível. Sendo assim, basta acessar um dos canais de atendimento da plataforma, para narrar sua demanda. Afinal, existe um time de suporte à sua disposição.

Pré-requisitos para fazer uma aposta personalizada na Betfair

Caso você seja novo no mundo das apostas online ou ainda não seja cliente da Betfair, existem alguns pré-requisitos. Isto é, ser maior de idade para se cadastrar e depois realizar um primeiro depósito. Mas não se preocupe, pois te mostraremos como se tornar um apostador ativo a seguir.

Abrir uma conta na operadora

Em poucos minutos você consegue abrir sua conta na operadora, seja no celular ou no computador. O processo é o mesmo em ambos os dispositivos, sendo simplificado e intuitivo. Você só precisa ter à mão alguns dados pessoais básicos e seguir o passo a passo abaixo.

Acesse o site oficial da Betfair no dispositivo que preferir; Toque no botão Abrir conta no canto superior direito; Será aberto uma janela com o formulário de cadastro, que você precisa preencher na íntegra; Leia os Termos e Condições da Betfair para conhecer seu regulamento; Se concordar com os T&Cs e sua Política de Privacidade, toque novamente no botão Abrir Conta para finalizar o cadastro.

Importante mencionar que o novo usuário pode resgatar um bônus da Betfair de boas-vindas. Logo, você pode obter recursos para começar apostar. Logo, acesse a página de promoções para consultar as ofertas ativas e verificar a disponibilidade de fundos para apostas personalizadas.

Fazer o primeiro depósito

Uma vez que o registro esteja completo, resta apenas um passo para poder apostar. Isto é, ter saldo disponível em sua conta. No caso, você pode depositar na operadora a partir de R$15. Ademais, caso deseje, pode reivindicar uma oferta de boas-vindas com o processo a seguir.

Visite o site da Betfair; Entre na sua conta, no botão de login da parte superior; Após logar, clique no botão de depósito, que fica no canto direito do topo da página; Escolha um dos métodos de pagamento disponíveis; Informe a quantia que irá depositar, respeitando os limites mínimos; Realize o pagamento de sua transação com base no método escolhido.

Ao fim deste processo, é só aguardar até o valor ser creditado. Nesta etapa, a Betfair se destaca, pois dispõe de vários métodos de pagamento disponíveis. Sendo assim, você pode optar por aquele que melhor atende às suas necessidades pessoais.

Visite o site da Betfair Brasil para fazer suas apostas em esportes e cassino Crédito: Reprodução / Betfair

Como fazer uma aposta personalizada na Betfair pelo celular?

Se você pretende apostar no celular, encontrará um ambiente propício na Betfair. Afinal, a operadora tem extensões móveis de sua plataforma, que foram construídas para entregar desempenho. Isto sem esquecer de oferecer uma experiência de uso simplificada e eficiente.

No caso, todo o catálogo de apostas e mercados estão disponíveis no celular, inclusive a aposta personalizada. No caso, o processo é o mesmo, só mudará a disposições dos botões. Afinal, toda a interface do site é remodelada para funcionar de forma responsiva.

Ou seja, você pode apostar pelo aplicativo nativo da operadora, compatível com Android, ou na versão móvel do site. Esta última opção funciona em qualquer celular, incluindo os aparelhos com iOS. Basta ter uma conexão estável e abrir o navegador para acessar o site. Veja detalhes abaixo.

Apostando no celular pela Betfair

Após escolher a melhor forma de acessar a plataforma pelo seu celular, o passo a passo para criar uma aposta é o mesmo. Isto também vale para os requisitos, se você for novo usuário. Sendo assim, te mostraremos a seguir como baixar o app ou acessar a versão móvel sem complicações.

No Android

Para conseguir instalar o app nativo da Betfair, é preciso fazer um ajuste nas configurações do seu aparelho. Ou seja, habilitar a instalação de apps a partir de fontes desconhecidas. Isto porque o aplicativo é baixado diretamente do site da casa, conforme o passo a passo abaixo.

Abra o seu navegador móvel e acesse o site oficial da Betfair, para localizar a página oficial do app; Após abrir a seção do aplicativo, toque no botão de download; Aguarde até o instalador ser baixado; Após abrir o arquivo, siga na instalação conforme indicado; Abra o app e realize o seu login para começar apostar.

No iOS

Como o app não está disponível para iOS, existe uma solução prática para otimizar o acesso a versão móvel. Isto é, criar um atalho na tela inicial do seu aparelho. Afinal, o site por si só já é otimizado para funcionar em grande parte dos últimos iPads e iPhones lançados.

Entre no navegador Safari e visite o site da Betfair; Toque no botão de compartilhamento, que fica na parte de baixo do navegador; Dentre as opções para compartilhar, selecione a de adicionar atalho à tela inicial; Dê um nome para o seu atalho; Finalize a criação do atalho tocando em adicionar.

Esportes e mercados disponíveis para apostas personalizadas na Betfair

Um dos pontos de destaque da Betfair é a extensão de seu catálogo. Ao todo, são mais de 20 modalidades esportivas, que vão desde os esportes mais populares até opções incomuns. Sendo assim, o seu livro de esportes pode interessar até ao apostador mais exigente.

A cobertura de eventos costuma dispor dos campeonatos mais populares de cada modalidade. Logo, sempre que acessar a seção de esportes, encontrará diversos jogos para apostar no pré-jogo ou ao vivo. E isto também vale para o número de mercados.

Na prática, isto significa que você tem centenas de opções para criar apostas únicas, inclusive com bônus da Betfair. Sendo assim, listamos abaixo alguns detalhes sobre os esportes mais procurados para apostar na casa. Para consultar todas as modalidades disponíveis, acesse o seu site oficial.

Futebol

Navegando pela operadora, notamos que o futebol é o esporte com a maior cobertura de torneios e mercados. Sendo assim, você encontra eventos regionais, nacionais e internacionais para criar apostas. Para exemplificar a diversidade, listamos a seguir alguns dos torneios mais populares.

Brasileirão - Série A;

La Liga;

Bundesliga

Premier League;

Copa Libertadores da América;

Liga dos Campeões da Europa;

Outros.

Quanto aos mercados, os mais procurados para criar palpites são o de resultado final, chance dupla e mais/menos gols. Isto para citar apenas algumas possibilidades. Notamos que o recurso de criar apostas está disponível na grande maioria dos eventos disponíveis na casa.

Basquete

Dentre os esportes em destaque na casa, o basquete é um dos mais populares. Apesar das maiores competições estarem concentradas na américa do norte, existem torneios deste esporte por todo o mundo. Neste contexto, a Betfair oferece campeonatos de vários países, como:

NBA;

NBB;

WNBA;

EuroLeague Masculina;

ACB;

Outras.

Conforme visualizamos, os mercados mais procurados na aposta múltipla são de Aposta na Partida, Total de Pontos e Handicap. No entanto, existem vários outros tipos de palpites, para que você possa formular uma aposta única. No caso, é pertinente conhecer as regras do esporte.

Tênis

O tênis vem ganhando cada vez mais espaço nas plataformas de apostas. Isto porque oferece partidas dinâmicas e envolventes, e que abrem espaço para diversos tipos de palpites. Sendo assim, já conquistou um público de apostadores, que no caso da Betfair, podem apostar na:

ATP;

WTA;

Sibiu Challenger;

Saint-Tropez Challenger;

Columbus Challenger;

Outros.

Os mercados em destaque são os de Resultado da Partida, Vencedor de Set e Ambos os Jogadores Vencem um Set. Isto sem contar com os palpites comuns a todos os esportes. Logo, existem diversos eventos para formular sua aposta, bem como mercados para explorar a dinâmica.

Estratégias e dicas para criar apostas na Betfair

Para algumas pessoas, a ferramenta de criar aposta pode soar um pouco complicada. Afinal, de fato possui uma dinâmica que envolve mais atenção. Afinal, é uma combinação de diferentes tipos de palpites, cada um com suas regras próprias. Mas não se preocupe, existem algumas dicas úteis.

Bom, sabemos que não tem como determinar uma fórmula para obter retornos em apostas esportivas, pois os resultados são imprevisíveis. Por isso, listamos abaixo algumas práticas que juntas compõem uma estratégia para otimizar a experiência de criar apostas.

Criar o hábito de acompanhar as notícias do mundo esportivo

Diariamente, diversos portais de notícias e sites especializados publicam as últimas notícias dos campeonatos esportivos de todo o mundo. Com a internet, é possível acompanhar em detalhes o desenrolar dos principais torneios do mundo. E isto independente da popularidade do esporte.

Sendo assim, caso você tenha o hábito de verificar os favoritos e azarões das competições, terá dados sólidos. Apesar de não ser possível prever os resultados, você pode colocar um palpite com base em estatísticas. Sendo assim, será uma aposta embasada.

Conheça as mecânicas dos principais mercados de apostas

Em sua dinâmica, as apostas personalizadas basicamente combinam diferentes tipos de palpites, ou seja, vários mercados. Caso você seja iniciante, saiba que cada mercado tem uma dinâmica única de funcionamento. Ademais, a mesma dinâmica pode variar de esporte para esporte.

Sendo assim, se você pretende combinar vários mercados, é preciso conhecer como cada um deles funciona. Se não entender as mecânicas específicas de cada palpite, vai dar um tiro no escuro. Portanto, aconselhamos que estude o funcionamento dos mercados antes de começar a combinar.

Entenda como as odds funcionam e como interpretar as cotações

Como vimos acima, as odds em apostas personalizadas variam com frequência. Se estiver apostando ao vivo, aí é que as oscilações no mercado são frequentes. Sendo assim, é preciso entender como as odds funcionam, para colocar seus palpites sem hesitação.

Afinal, além de dizer qual será o retorno da aposta, as odds também indicam as probabilidades dos palpites. Logo, se você souber interpretar as cotações, saberá quem são os favoritos e azarões de cada jogo. Sendo assim, terá uma base para escolher quais palpites pode combinar.

Conheça as ofertas e recursos ativos na operadora

A Betfair é uma operadora conhecida pela diversidade de recursos, incluindo ofertas promocionais. Sendo assim, você pode acessar o site oficial da plataforma e consultar os bônus da Betfair ativos no momento. Existe uma página exclusiva para as promoções ativas.

Ao reivindicar uma promoção, poderá obter recursos úteis para fazer sua aposta personalizada. Aliás, é comum existir ofertas dedicadas exclusivamente as apostas múltiplas disponíveis para resgatar. Logo, basta ler os Termos e Condições da oferta e decidir se lhe convém.

Faça uma gestão de banca consciente

Um dos aspectos mais essenciais em usar a ferramenta de criar aposta é sempre ter em mente o jogo responsável. Afinal, a condição para receber um retorno é mais complicada, somado ao fato que não é possível assegurar o retorno. Sendo assim, não é saudável se deixar levar pela emoção.

Pelo contrário, aconselhamos fazer uma gestão de banca que seja consciente, e condizente com sua realidade. Isto sem passar da medida, buscando otimizar o uso de seus recursos, buscando sempre agir com responsabilidade.

Vale a pena criar uma aposta personalizada na Betfair?

Neste ponto, você pode conhecer todos os detalhes sobre a ferramenta de criar aposta na Betfair. Sendo assim, podemos formular uma conclusão concreta. No caso, nossa equipe indica que a aposta personalizada da operadora é uma opção viável e pode elevar sua experiência na casa.

No entanto, é essencial que você analise, com base no que vimos até aqui, se esta ferramenta lhe convém. Afinal, como todo recurso, podem existir vantagens e desvantagens, que varia para cada usuário. Por isso, mencionamos abaixo alguns aspectos para solidificar sua revisão.

Vantagens

Se você prestou atenção ao que exploramos ao longo deste guia, pode ter notado algumas vantagens evidentes da aposta personalizada. No entanto, existem alguns aspectos que podem não parecer tão óbvios à primeira vista. Pensando nisso, listamos algumas vantagens abaixo.

Fazer uma aposta personalizada oferece flexibilidade, pois você pode combinar palpites que já está habituado ou por preferência pessoal;

Como as odds de cada palpite são combinadas, gerando um valor maior, o retorno potencial pode ser mais expressivo;

Ao acompanhar os jogos ao vivo, é possível surgir momentos cruciais onde é possível combinar os palpites de forma única;

Como a Betfair possui um catálogo extenso de mercados de apostas, existe uma variedade extensa de combinações possíveis numa personalizada;

Com base no seu conhecimento, é possível encontrar oportunidades únicas de combinações para criar seu palpite.

Desvantagens

Além dos pontos positivos, esta ferramenta tem algumas características que determinados clientes podem julgar como desvantagens. Ouvimos a opinião de vários usuários, para listar a seguir alguns aspectos que precisam ser levados em conta na análise. No mais, veja no site demais detalhes.

Criar uma aposta personalizada exige de atenção por parte do cliente, bem como um conhecimento sólido dos mercados;

Para obter um retorno de uma aposta personalizada, é necessário acertar todos os palpites combinados, logo, é mais difícil acertar;

As odds em palpites personalizados, principalmente no ao vivo, podem variar com frequência, de acordo com o desenrolar do jogo.

Perguntas Frequentes sobre as apostas personalizadas na Betfair

Veja algumas questões recorrentes sobre as apostas personalizadas na Betfair e tire suas dúvidas.

Como funciona o criar aposta na Betfair?

O recurso de personalizar uma aposta está ativo em grandes eventos de maior expressão. No caso, você consegue construir uma aposta combinando diferentes palpites de um mesmo jogo. Logo, as odds são somadas, o que gera um novo retorno potencial, mas é preciso acertar todos os palpites.

Como faço para criar uma aposta personalizada na Betfair?

Após se cadastrar e ter saldo na conta, você pode explorar as possibilidades de esportes e eventos da operadora. Ao abrir um dos jogos ativos, verá a opção de criar apostas entre os menus de mercados. Desta forma, verá as sugestões da casa ou poderá personalizar seu próprio palpite.

Posso fazer apostas múltiplas na mesma partida na Betfair?

Sim, é possível. Aliás, a diferença básica entre as apostas múltiplas e as personalizadas é justamente combinar palpites de um único evento. Afinal, em uma aposta múltipla você combina vários eventos e até diferentes esportes, já no criar aposta é apenas um jogo.

Como funcionam as odds de uma aposta personalizada na Betfair?

Cada palpite em um mercado possui sua odds específicas, determinada com base na probabilidade e outros aspectos. No caso, ao combinar os palpites, as odds são somadas, gerando assim um retorno potencial mais expressivo. Isto porque as odd final será maior.

Quem pode usar a ferramenta de criar aposta da Betfair?

Para usar qualquer ferramenta da operadora, incluindo a aposta personalizada na Betfair, é preciso abrir sua conta. E isto ao atender os Termos e Condições gerais da casa, por exemplo, ser maior de idade. Ademais, é preciso recarregar sua conta ao menos uma vez para estar apto.