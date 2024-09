Veja, passo a passo, como apostar em corrida de galgos na bet365 com as melhores dicas







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Assistiu a uma competição de cães de corrida e ficou curioso sobre como apostar em uma corrida de galgos na bet365? Então, leia o nosso guia para entender o funcionamento das corridas, o processo para fazer suas apostas e estratégias essenciais. Além disso, abra sua conta com o código bônus bet365 para obter uma oferta de boas-vindas.

Ou seja, descubra tudo o que você precisa para começar nesta modalidade na bet365. Logo, seja iniciante ou experiente, este guia te dará as ferramentas necessárias para navegar pela plataforma.

O que são e como funcionam as corridas de galgos?

Apesar de não serem tão conhecidas no Brasil, as corridas de galgos possuem popularidade em diferentes lugares do mundo. Resumindo a história, são corridas disputadas por cães treinados, visando alcançar a linha de chegada antes dos adversários.

Normalmente, os cães que competem nestas pistas são da raça Greyhound, ensinados desde filhotes a correr com velocidade e resistência. No caso, as pistas são projetadas exclusivamente para as corridas, e tem entre 250 e 550 metros. No entanto, estes detalhes variam conforme o local.

Antes da partida começar, cada galgo é colocado em uma trap, ou seja, uma caixa de partida. Cada caixa está ligada à sua trilha de corrida, demarcadas na pista. Após as traps abrirem, um coelho mecânico dispara, chamando a atenção dos cães, que começam correr atrás da atração.

O coelho rodeia toda a pista, com os galgos percorrendo o percurso destinado, até alcançarem a linha de chegada. E como em toda corrida, o primeiro colocado vence a disputa. No entanto, existem corridas de velocidade e também de resistência, apesar de não serem tão comuns.

Logo, como pode perceber, é uma modalidade com corridas rápidas e dinâmicas. Por isso, é relativamente comum encontrar mercados de apostas nas corridas de galgos nas plataformas. É isto que iremos explorar ao longo deste guia.

Apostar agora >>

Como fazer apostas em corridas de galgos na bet365?

Para apostar na corrida de galgos na bet365, assim como em todo o catálogo, é preciso cumprir duas etapas. Isto é, abrir uma conta na plataforma e fazer um primeiro depósito, tornando-se assim um apostador ativo. Logo, poderá usar todos os recursos e funcionalidades que a casa oferece.

Pensando nisso, preparamos um passo a passo para cada etapa necessária para começar apostar na bet365. Desta forma, você não terá dúvidas para colocar seus primeiros palpites nas corridas de galgos nesta plataforma.

Passo a passo para se cadastrar na bet365

É possível criar uma conta na bet365 tanto pelo celular quanto pelo computador. O processo é simples, e leva apenas alguns minutos. Você precisará ter à mão alguns dados pessoais básicos e também informações de contato. Além disso, basta seguir os passos abaixo.

1- Acesse o site oficial da bet365 no computador ou no celular;

2- Localize o botão amarelo escrito Registre-se, no canto superior direito;

3- Será aberto o formulário de cadastro, que você pode preencher na íntegra;

4- Leia os Termos e Condições e a Política de Privacidade da casa;

5- Se concordar com os seus T&Cs, confirme o seu cadastro no botão indicado.

É importante mencionar que, para se cadastrar na plataforma, é preciso ter no mínimo 18 anos. Isto porque a bet365 é confiável e respeita os requisitos para funcionar de forma legal no Brasil. Sendo assim, é de responsabilidade do cliente informar dados verídicos e comprováveis no registro.

Passo a passo para fazer o seu primeiro depósito na bet365

Após se cadastrar, é preciso ter saldo na conta para poder apostar na corrida de galgos na bet365. Sendo assim, você precisará fazer um primeiro depósito na plataforma, que oferece vários métodos e um pagamento facilitado. Dito isto, confira o passo a passo a seguir.

1- Entre na plataforma oficial da bet365 no celular ou no computador;

2- Faça o login em sua conta;

3- Toque no botão de Depósito, que fica no canto superior da página;

4- Escolha o método de pagamento que preferir;

5- Digite o valor que irá depositar e confirme, para pagar a solicitação.

Note que cada forma de pagamento possui características próprias no que diz respeito a limites mínimos de pagamento e tempo de transferência. Portanto, aconselhamos acessar o site oficial da bet365 para conhecer todas as opções disponíveis e seus respectivos detalhes, e escolher o melhor método para você.

Oferta de Novo Cliente da bet365

Informamos que o código de bônus MAXLANCE está disponível, de forma opcional. (O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.)

Além disso, após cumprir os dois passos anteriores, você pode conferir a Oferta de Novo Cliente. Essa consiste em: Até R$500 em Créditos de Aposta para novos clientes na bet365.*

*Registre-se, deposite R$30* ou mais na sua conta e você se qualificará a 50% deste valor em Créditos de Aposta (até R$500*) quando fizer apostas qualificativas no valor de 12 vezes o seu depósito qualificativo e estas forem resolvidas. Apenas para novos clientes. São aplicados T&Cs.

Confira os T&Cs completos no site oficial. Confira por lá, também, a eligibilidade das apostas em galgos para a Oferta.

Pegar bônus >>

Como apostar na corrida de galgos na bet365: passo a passo

Neste momento, você já sabe como funcionam as corridas de galgos e o que precisa fazer para apostar na bet365. Agora iremos te mostrar, em detalhes, como pode fazer palpites nesta modalidade. Veja as etapas abaixo:

1- Acesse a plataforma da bet365 e faça o login em sua conta;

2- Em seguida, entre na seção de Esportes, e procure pela opção de Corrida de galgos no menu lateral;

3- Explore as possibilidades de corridas que estão acontecendo no momento e eventos futuros;

4- Selecione seu palpite no mercado apostas que preferir;

5- Digite o valor da aposta no boletim, e confirme para aguardar o resultado.

Fazendo uma aposta múltipla na corrida de galgos na bet365

O passo a passo acima é para fazer uma aposta única, ou seja, selecionar apenas um palpite. Entretanto, também é possível combinar dois ou mais palpites no boletim, fazendo assim uma aposta múltipla. No processo, a única diferença do guia anterior é na seleção, onde você escolhe mais palpites.

No entanto, existem algumas particularidades nesta forma de apostar. Por exemplo, as odds de cada palpite são combinadas, formando um novo retorno potencial. Apesar disto, é preciso acertar todas as seleções para receber esse possível retorno. Sendo assim, é preciso atenção ao fazer uma múltipla.

No caso das corridas de galgos, você pode combinar palpites em diferentes mercados ou corridas. Os palpites selecionados ficarão expostos no boletim onde é possível conferir as odds finais da aposta. Dito isto, é hora de conferir justamente as possibilidades de palpites nesta modalidade.

Mercados de apostas nas corridas de galgos na bet365

Caso você seja iniciante, informamos que cada mercado de apostas corresponde a um tipo de palpite diferente. Sendo assim, quanto mais mercados, mais possibilidades de apostas. E isto vale para todos os tipos de palpites, no pré-jogo, a longo prazo ou ao vivo.

Mas falando especificamente das corridas de galgos, existem alguns mercados principais que aparecem com mais frequência. Afinal, é uma modalidade esportiva simples, no que diz respeito à diversidade de apostas possíveis. Veja o catálogo completo no site oficial. Dito isso, listamos abaixo os tipos de apostas mais populares.

Os fãs de corrida de galgos encontram na bet365 diferentes mercados para apostar em eventos da competição

Aposta no vencedor

Esta é a aposta mais comum e popular em todos os eventos da corrida de galgos. Dito de forma simples, você irá colocar o palpite em qual cão chegará primeiro, dentre os adversários. Geralmente há 8 galgos, dentre os quais é possível escolher um.

Aposta na colocação

Em vez de precisar exatamente quem vai ganhar, aqui você coloca o palpite em um galgo para chegar entre os primeiros. Logo, pode ser em uma das três primeiras colocações, sendo o mais comum para o primeiro ou segundo.

Aposta na dupla

No lugar de colocar um palpite em um galgo, você pode colocar em dois. No caso da aposta em dupla, você coloca o palpite em dois cães que estarão entre os primeiros colocados. Logo, não importa a ordem, basta que os dois galgos cheguem no primeiro ou segundo lugar.

Aposta na trifeta

Você também consegue apostar em três galgos de uma só vez. No entanto, a aposta em trifeta exige que você coloque o palpite na ordem exata em que chegarão os cães. Ou seja, qual chegará primeiro, segundo e terceiro, dentre os que selecionou.

Outras variações: exacta e superfacta

Existem algumas variações dos mercados anteriores. Por exemplo, no palpite em exacta, são dois galgos, mas na ordem exata da qual terminará em primeiro e segundo. Já a superfacta, você aposta em quatro galgos, indicando a ordem que eles vão chegar.

A disponibilidade desses mercados pode variar conforme as alterações da casa. Logo, como tudo está sujeito a alterações, acesse a plataforma oficial para conhecer as apostas no momento.

Apostar agora >>

Cobertura das corridas de galgos da bet365

O catálogo de apostas nas corridas de galgos da bet365 foca em oferecer as corridas mais populares entre os clientes. Logo, acessando o site, verá que existem várias corridas, principalmente da Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Irlanda. Veja alguns dos eventos mais populares abaixo.

Adelaide Cup;

2025 Greyhound Derby;

Topgun;

Melbourne Cup;

The Phoenix;

Bold Trease.

Estas são algumas das possibilidades de apostas nas corridas de galgos no momento em que escrevemos esta revisão. Logo, o catálogo pode ser expandido, bem como ajustado, visto que tudo está sujeito a alterações. Sendo assim, a plataforma oficial é sempre a melhor fonte de informação.

Apostas ao vivo nas corridas de galgos na bet365

Você também consegue colocar palpites ao vivo nas corridas de galgos na bet365. Ou seja, enquanto as corridas estão acontecendo, é possível apostar nos cães. No entanto, as partidas são rápidas; sendo assim, é preciso atenção.

Pensando nisso, a operadora oferece algumas ferramentas úteis para apostar ao vivo. Por exemplo, possui o recurso de streaming*. Logo, é possível assistir às corridas na própria plataforma.

*Assista Esportes Ao Vivo

Você pode assistir a Esportes Ao Vivo no celular, Tablet e PC, incluindo Futebol, Tênis e Basquete. Tudo que precisa é ter saldo na sua conta ou de ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para se qualificar. São aplicadas regras de localização geográfica e de transmissão ao-vivo.

Além disso, você pode consultar a disponibilidade da ferramenta de cash out para os palpites ao vivo. Afinal, ela te permite retirar uma aposta antes que um evento acabe. Estes e outros recursos podem estar ativos na operadora para apostar nas corridas de galgo em tempo real.

Apostar ao vivo >>

Dicas para apostar nas corridas de galgos

Até aqui, você conheceu em detalhes tudo que precisa saber para começar a apostar nas corridas de galgos. Para completar o nosso guia, ainda trouxemos algumas dicas para te ajudar a tomar decisões sólidas. Seja como for, sempre tenha em mente o jogo responsável ao apostar.

Pesquise o desempenho dos cães em que irá apostar

Quando abrir o evento que pretende apostar, poderá ver o nome de cada galgo que irá competir. Logo, pode ser útil fazer uma pesquisa sobre os cães que irão correr. Desta forma, poderá traçar hipóteses de quem são os favoritos para o momento.

Considere pesquisar sobre as condições da pista

O terreno onde os cães irão correr impactam diretamente no seu desempenho. Ademais, existem diferentes tipos de pistas, no que diz respeito ao tamanho e as condições do terreno. Sendo assim, é importante levar em conta este aspecto antes de tomar sua decisão.

Acompanhe as transmissões das corridas para observar os galgos

Ao assistir às corridas onde preferir, você pode criar o hábito de observar o desempenho dos cães. Afinal, isto dará informações sólidas para perceber uma brecha de um palpite. A depender do nível da sua análise, conseguirá supor a condição física e mental dos animais que irão correr. A bet365 pode oferecer streaming.*

*Assista Esportes Ao Vivo

Você pode assistir a Esportes Ao Vivo no celular, Tablet e PC, incluindo Futebol, Tênis e Basquete. Tudo que precisa é ter saldo na sua conta ou de ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para se qualificar. São aplicadas regras de localização geográfica e de transmissão ao-vivo.

Faça os seus palpites com base em informações concretas

Ter informações sólidas à disposição é essencial para fazer qualquer palpite esportivo. Logo, pode ser útil se manter atualizado sobre o mundo das corridas de galgos. Isso vale para os últimos resultados, desempenho dos cães, alterações nas corridas e afins.

Estratégias para apostar nas corridas de galgos

Além das dicas que pontuamos acima, também existem algumas estratégias pertinentes para apostar. Entretanto, é preciso ter em mente que não é possível garantir retornos em apostas esportivas, devido à aleatoriedade dos eventos. Dito isso, confira mais detalhes abaixo.

Considere diversificar os palpites

Como foi visto aqui, existem diferentes mercados para colocar seus palpites nas corridas de galgos. Logo, é possível sempre diversificar a forma que você aposta. Ademais, ainda pode fazer combinações de palpites em uma aposta múltipla.

Avalie os galgos consistentes

Após estar por dentro do mundo da modalidade, você poderá observar os galgos que ganham com mais frequência. Isto se deve à sua condição física e preparação para as corridas. Logo, pode ser pertinente apostar nestes galgos que apresentam mais consistência.

Analise as odds com atenção

As odds, ou cotações, sempre são um indicativo essencial nas apostas. Logo, ao fazer uma análise e leitura das odds do momento, poderá verificar quem são os favoritos. Entretanto, saiba que as cotações variam com frequência, devido às oscilações do mercado.

Faça uma gestão de banca responsável

É essencial gerir de forma consciente os seus recursos ao apostar. Seja nas corridas dos galgos ou em qualquer outra modalidade, é preciso definir e respeitar seus limites. Isto pode te ajudar a otimizar a experiência de colocar seus palpites.

Apostar agora >>

Perguntas frequentes sobre as apostas nas corridas de galgos

Confira algumas questões recorrentes sobre as apostas nas corridas de galgos e tire suas dúvidas.

Como funcionam as corridas de galgos?

Após as caixas de partidas serem abertas, os cães são incentivados a correr por um coelho mecânico, percorrendo a pista oval. Cada um em sua trilha designada, os galgos treinados disputam e quem chegar primeiro na linha é o vencedor.

Quais são as possibilidades de apostas nas corridas de galgos?

O número de mercados de apostas nessa modalidade não é tão vasto, mas é possível localizar os principais na plataforma. Dentre os palpites mais populares, podemos listar a aposta para ganhar, na colocação, e aposta na dupla ou tripla. Para conhecer todas as possibilidades, acesse a bet365.

Como apostar nas corridas de galgos na bet365?

Após fazer o login na bet365 no dispositivo que preferir, entre na seção de esportes. Então procure pela modalidade das corridas de galgos. Desta forma, será redirecionado para todas as corridas que estão acontecendo no momento. Assim, pode escolher seu palpite no mercado que preferir.

Quem pode fazer apostas esportivas na bet365?

Somente pessoas cadastradas na plataforma podem usar seus recursos e funcionalidades. Sendo assim, é necessário ser maior de idade para apostar na bet365. Além disso, você precisará recarregar sua conta ao menos uma vez, fazendo o primeiro depósito.

Consigo apostar nas corridas de galgos na bet365 pelo celular?

A bet365 oferece as extensões necessárias para apostar em todo o catálogo pelo celular. Afinal, o site da operadora tem uma versão móvel otimizada e também um app para download (disponível apenas para Android). Logo, você pode acessar o site e conferir os detalhes, já que tudo está sujeito a alterações.