O Bet Mentor Betano te ajuda a criar palpites para suas apostas esportivas







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Bet Mentor da Betano é um recurso disponível para todos os apostadores que tem conta na casa de apostas. Basicamente, é um criador de apostas automatizado, que ajuda o apostador a escolher algumas opções de apostas. Aproveite a ferramenta ao abrir sua conta com bônus do código promocional Betano.

Neste artigo, entenda mais detalhes sobre a ferramenta de apostas da Betano e se esse recurso é realmente útil e confiável. Continue lendo para descobrir tudo.

Por fim, saiba que a plataforma traz outros recursos para os apostadores, por exemplo, as SuperOdds e a Múltipla protegida.

O que é Bet Mentor?

O Bet Mentor é uma ferramenta de apostas da Betano. Basicamente, essa ferramenta permite que o apostador receba sugestões de apostas com base em informações inseridas na ferramenta pelo próprio apostador.

Por exemplo, o apostador vai informar para a ferramenta o quanto ele quer apostar, ou o quanto ele quer ganhar em uma aposta. Com esses dados, a ferramenta busca eventos esportivos disponíveis para o jogador apostar e faz uma sugestão de cupom de apostas.

Normalmente, esse cupom de apostas vai ser uma aposta múltipla. Ou seja, com pelo menos duas seleções de apostas diferentes, combinando e multiplicando odds para chegar ao resultado proposto pelo apostador.

É importante notar que a casa de apostas faz uma análise única e exclusivamente estatística e quantitativa, com base em mercados disponíveis em vários eventos de apostas esportivas na Betano. Ou seja, não é uma análise qualitativa, como o apostador mais avançado tendencialmente fará.

A ferramenta permite que o apostador ganhe tempo e também receba sugestões. Mas ainda assim, o apostador pode analisar com mais calma as sugestões e então pensar no seu próprio cupom de apostas.

O Bet Mentor da Betano serve também como um guia. Ou seja, o apostador pode utilizá-lo para descobrir alguns mercados abertos na Betano, mas que eventualmente estão “escondidos”. A casa garimpa esses mercados e o apostador pode ter algumas boas ideias de apostas para o dia.

O Bet Mentor é confiável?

Sim, o Bet Mentor da Betano é plenamente confiável, pois é uma ferramenta nativa e feita exclusivamente para os apostadores que frequentam a plataforma. Ou seja, tem todo o amparo do time técnico da Betano, e a ferramenta também está protegida pelas licenças de operação que a Betano conquistou ao longo dos anos.

Para utilizar o Bet Mentor, o apostador não precisa sequer ter uma conta na casa de apostas. Basta simular alguns cupons de apostas, inclusive sem efetuar login na plataforma, para testar os recursos e a capacidade da ferramenta. Para poder apostar nos cupons fornecidos pela ferramenta, obviamente, é preciso ter uma conta na Betano.

No entanto, é preciso destacar que o Bet Mentor não é um “milagreiro”. Afinal, quando o assunto é aposta esportiva, tudo pode acontecer. Mesmo que a sua aposta seja montada por uma ferramenta interessante como o Bet Mentor, não há nenhuma garantia de que as apostas feitas lá dentro serão efetivamente ganhas.

Como uma das maiores casas de apostas do Brasil, a Betano foca na boa experiência e segurança do seu cliente apostador. Portanto, o Bet Mentor é confiável enquanto ferramenta, mas não é invicto pelo simples fato de ser um montador de apostas. E nas apostas, não há qualquer previsibilidade.

Vantagens

Algumas vantagens interessantes podem ser percebidas ao utilizar o Bet Mentor da Betano. Separamos algumas dessas vantagens.

Ideal para apostadores com menos experiência.

Funciona como um guia para escolher apostas esportivas na Betano.

Permite descobrir mercados “escondidos” em eventos menos populares na Betano.

Cruzamento de dados e estatísticas para fornecer as melhores opções de apostas com base em um objetivo.

Desvantagens

A ferramenta também apresenta algumas desvantagens consideráveis. Listamos elas abaixo:

A ferramenta não é invencível.

Somente apostas múltiplas são fornecidas, e as múltiplas são sempre mais complexas de acertar.

Como usar o Bet Mentor Betano?

Para usar o Bet Mentor da Betano é preciso ser cliente da casa de apostas. Além disso, somente apostadores com saldo na conta podem aproveitar eventuais cupons fornecidos pelo Bet Mentor (mentor de apostas). A seguir, veja um passo a passo que vai te ajudar a usar o Bet Mentor da Betano.

1 – Cadastre-se na Betano

Para poder utilizar o Bet Mentor da Betano, o apostador precisa ter uma conta na casa de apostas. Nesse caso, registre-se seguindo o formulário de cadastro no site da Betano, caso você ainda não seja um cliente.

Com o cadastro feito, é preciso fazer login na casa de apostas e então depositar saldo para conseguir efetivamente fazer uma aposta na sua conta. Somente contas ativas com saldo podem fazer as apostas sugeridas pelo Bet Mentor.

2 – Escolha o valor do retorno e da aposta

Agora que você já tem uma conta na Betano, é hora de começar efetivamente a utilizar o Bet Mentor. Para isso, procure pela ferramenta na página inicial do site da Betano. A ferramenta é bem simples e oferece poucos botões para o apostador clicar. Basicamente, você precisará escolher duas coisas.

Escolha o valor a apostar: digite o quanto você quer investir na sua seleção de apostas. Escolha o valor que gostaria de ganhar: com base no valor que você vai apostar, a ferramenta fornecerá os limites de quanto você pode ganhar. Toque em Ver sugestões.

Lembre-se que a lógica do funcionamento da ferramenta é cruzar o valor que você quer apostar, com o valor que você quer ganhar. Assim, a ferramenta vai atrás de apostas que possam entregar uma odd suficiente para, em caso de vitória, retornar o valor que você informou.

Quanto menor o valor da aposta e maior o valor pretendido no retorno, mais difícil será para que o retorno aconteça. Afinal, a múltipla fornecida pelo Bet Mentor será enorme, exclusivamente com o objetivo de chegar na odd mínima para o retorno planejado pelo apostador.

3 – Faça uma análise da retorno da ferramenta

Assim que você tocar no botão Ver sugestões, a ferramenta vai retornar todas as alternativas de apostas necessárias para chegar ao seu objetivo final. Agora, o apostador pode começar a fazer uma análise sobre as apostas sugeridas e escolher as melhores alternativas.

Caso você remova seleções do cupom criado pelo Bet Mentor, o seu objetivo não será alcançado. No entanto, fazer uma “limpa” e adicionar um olhar mais analítico sobre o cupom de apostas gerado pode ser interessante para o apostador. Não há como ter nenhuma garantia de retorno, mas às vezes vale a pena investigar um pouco mais as seleções oferecidas.

4 – Coloque as apostas na caderneta e finalize a operação

Agora que você já teve um retorno da ferramenta, já sabe quais são as seleções que a casa de apostas considerou para chegar no seu objetivo de ganho versus aposta. Portanto, você pode tocar no botão Adicionar tudo ao cupom, para criar um cupom de apostas com todas as seleções.

No entanto, é possível também fazer uma seleção personalizada de seleções. Ou seja, você pode adicionar somente algumas seleções daquelas que a casa de apostas forneceu na ferramenta Bet Mentor.

Para isso, basta tocar no botão azul de Mais (+), em cada seleção. Dessa forma, você vai adicionar seleção por seleção, de maneira personalizada. Lembre-se que a ferramenta Bet Mentor é apenas visual. Ou seja, ela não é uma caderneta de apostas. Para efetivamente colocar as apostas da ferramenta no mercado, é fundamental adicionar tudo ao cupom de apostas e, por lá, finalizar a sua aposta.

O Bet Mentor está disponível para os apostadores mesmo que eles não tenham uma conta na casa de apostas. É possível buscar seleções de apostas estando deslogado. Mas para efetivar uma aposta, é preciso estar logado.

Como apostar com o Bet Mentor pelo celular?

Prefere apostar pelo celular? Não tem problema. Afinal, o Bet Mentor também está disponível para quem gosta de jogar online no mobile. Especialmente porque a Betano oferece um app para Android, o que pode ser uma opção bem interessante para usuários desse sistema.

Por enquanto, não há um app disponível para quem aposta pelo iPhone. No entanto, o site é responsivo e usuários de iOS podem jogar tranquilamente pelo site da casa de apostas. De maneira geral, para apostar pelo celular, o apostador precisará seguir o seguinte passo a passo.

1 – Baixe o app ou acesso o site pelo iPhone

Antes de mais nada, baixe o app da Betano para Android, caso você tenha Android. Se você estiver em um iPhone, basta acessar o site oficial pelo navegador. O processo de utilização do Bet Mentor é o mesmo no Android ou no iOS, pode ficar tranquilo.

O Bet Mentor é uma ferramenta universal e está disponível em todas as versões de acesso para o cliente da Betano. Ou seja, não precisa de um app ou de uma versão específica do site para encontrar o Bet Mentor.

2 – Acesse a home do site da Betano e encontre o banner Bet Mentor

O segundo passo para apostar usando o Bet Mentor pelo celular é acessar a home do site de apostas. É lá que o jogador poderá encontrar a ferramenta disponível em um banner. Basta tocar no banner para que a ferramenta seja carregada e fique disponível para uso.

3 – Digite o valor que você quer apostar e o valor que você quer ganhar

Assim que você estiver com a ferramenta Bet Mentor aberta, basta informar duas coisas para que ela comece a trabalhar: o valor que você quer apostar e o valor que você quer ganhar.

Com essas duas informações, a ferramenta consegue procurar pelas melhores apostas disponíveis, a fim de tentar concretizar o seu objetivo proposto na ferramenta. Ou seja, a casa de apostas busca por inúmeros mercados e odds para que, caso a aposta seja vencedora, atinja o valor que você decidiu ganhar.

Lembre-se que, quanto mais baixo for o valor da aposta e maior o valor do objetivo de ganho, mais difícil vai ser para a aposta ser vencedora. Analise as apostas oferecidas antes de confirmá-las.

4 – Toque em Adicionar tudo ao cupom

Por fim, basta tocar em Adicionar tudo ao cupom, para então fazer a sua aposta efetivamente. Mas você pode personalizar o cupom incluindo somente as seleções de apostas que você realmente quer, conforme já explicamos anteriormente neste artigo.

Dicas para usar o Bet Mentor na Betano

O Bet Mentor da Betano não é uma “varinha mágica” que encontra as apostas certeiras da plataforma. Por isso, não utilize a ferramenta com essa visão, visto que nas apostas tudo pode acontecer.

Portanto, para te ajudar, separamos algumas dicas práticas para usar o Bet Mentor da Betano.

Aproveite o bônus de boas-vindas Betano

Uma das maneiras mais interessantes de utilizar o mentor de apostas da Betano é considerar o bônus de boas-vindas da plataforma. Utilize as seleções fornecidas para jogar com o bônus de 100% até R$1000 para novos clientes.

O depósito mínimo para conseguir o bônus é de R$50. Somente odds superiores a 1.65 valem para o bônus e o rollover para um eventual saque é de 5x.

Utilize o código promocional da Betano: VIPLANCE. Esse código promocional da Betano, em parceria com a Lance, oferece um bônus interessante para o apostador. Lembre que o código promocional da Betano vale somente para clientes novos, e no primeiro depósito.

Acompanhe palpites especializados

Que tal combinar as informações de mercado da Betano com palpites especializados de quem realmente entende de apostas esportivas? Assim que a Bet Mentor montar a seleção de palpites, pesquise pelos jogos listados e tente entender um pouco mais qual é o real cenário daquela partida do ponto de vista de apostas esportivas.

A própria Betano oferece uma seção de estatísticas e informações para ajudar o apostador nesse processo de apostas. Combinar informações pode ajudar.

Valores menores têm chances maiores

A combinação de objetivo de ganho + aposta máxima faz com que a Betano retorne os melhores mercados para o apostador. No entanto, quanto mais você quiser ganhar e quanto menos você quiser apostar, maior vai ser a dificuldade de acerto.

Portanto, utilize a ferramenta com equilíbrio. Quanto menor for o valor do seu objetivo de ganho e quanto maior for o valor da aposta, menos difícil vai ser para uma aposta ser vencedora. Mas, atenção: não existe aposta certa. Aposta é aposta: tudo pode acontecer. Jogue com responsabilidade.

Não tente compensar as suas perdas

A tentativa de compensar perdas é um erro grave nas apostas esportivas na Betano. Afinal, as perdas acontecem. Tentar recuperar uma perda com uma aposta ainda maior pode ser o decreto para a quebra da sua banca.

Portanto, siga um processo adequado de gestão de banca e divida, por exemplo, a sua banca inteira por 100 unidades. Utilize apenas uma unidade por aposta. Assim, o risco é mitigado (embora ainda exista), e a sua banca tem vida longa.

Mercados de apostas populares no Bet Mentor

O mentor de apostas da Betano não faz seleções exclusivamente de futebol. Ele faz, também, seleções de outras modalidades: basquete, tênis, vôlei e até e-sports. Vale tudo para conseguir entregar ao apostador os mercados certos para o objetivo de ganhos inserido na plataforma.

No entanto, para os mercados de futebol, é comum encontrar apostas nos principais mercados. Por exemplo:

Resultado Final

É o principal mercado do futebol, mas está presente em outros esportes também. Basicamente, a aposta é para que um dos três resultados possíveis aconteça na partida: vitória do time 1, 2 ou empate.

Ambas Equipes Marcam

O Bet Mentor também retorna apostas no mercado de ambas marcam. O objetivo desse mercado é apostar em sim/não para que ambos os times façam pelo menos um gol na partida.

Total de Gols Mais/Menos

Outro mercado presente no mentor de apostas da Betano é o total de gols. O objetivo é apostar na quantidade de gols da partida, considerando a linha do mercado. Por exemplo: menos de 1.5 gols significa que o jogo precisa ter, no máximo, 1 gol para a aposta ser vencedora.

O Bet Mentor é bom?

Sim, o Bet Mentor é um bom recurso de apostas para o jogador da Betano. Inclusive, é um recurso exclusivo, que faz a casa de apostas se diferenciar.

No entanto, é preciso dizer que essa não é uma ferramenta imbatível. Pelo contrário: a casa de apostas seleciona mercados e eventos aleatórios, com o único objetivo de chegar nas odds necessárias para cumprir o objetivo de ganhos proposto pelo jogador.

Portanto, siga as nossas dicas para evitar utilizar o Bet Mentor de maneira aleatória. Utilize-o como um guia e conheça os mercados abertos no momento para realizar uma aposta.

Perguntas Frequentes sobre o Bet Mentor da Betano

Ainda com dúvidas? Veja perguntas e respostas sobre o Bet Mentor da Betano.

O Bet Mentor funciona?

O Bet Mentor não é imbatível, mas funciona como um guia para que o apostador encontre outras opções de eventos e mercados. Aposte com responsabilidade.

Onde fica o Bet Mentor na Betano?

O Bet Mentor da Betano fica na página inicial do site oficial, tanto para PC quanto para celular. Basta digitar o quanto você quer apostar/ganhar para começar a usar a ferramenta.

Posso usar bônus nas apostas com Bet Mentor?

Sim, o bônus pode ser utilizado para apostar com o Bet Mentor. Afinal, é uma ferramenta para ser utilizada nas apostas esportivas da Betano. E o bônus de 100% até R$1000 com o código VIPLANCE é destinado a apostas esportivas na Betano.

Por que a Betano sugere apostas múltiplas?

Pois é a única maneira de chegar no objetivo de ganhos proposto pelo jogador que utiliza o Bet Mentor.