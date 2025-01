Atlético-MG ainda não venceu no Campeonato Mineiro; veja odds contra América-MG

A quarta rodada do Campeonato Mineiro coloca frente a frente Atlético-MG e América-MG. O jogo acontece nesta quarta-feira, 29/01, às 22 horas no estádio Mineirão.

Após um fim de ano frustrante e a troca de técnico, o Atlético-MG parece ainda não ter conseguido virar a chave. Desde o início da temporada, foram dois empates sem gols na FC Series e três empates no Campeonato Mineiro, com apenas um gol marcado. Atualmente, o Galo é o último colocado do grupo A.

Já o América-MG vem fazendo a sua parte, tendo conquistado sete dos nove pontos disputados até agora. Além disso, a equipe marcou impressionantes 11 gols, sendo o melhor ataque do Campeonato Mineiro até agora. Atualmente, o América-MG está em primeiro lugar no grupo B.

Portanto, será que o América-MG seguirá invicto ou o Atlético-MG conquistará sua primeira vitória no ano?

Atlético-MG x América-MG: odds para a partida

Apesar do plano de fundo favorecer o América-MG, as odds sugerem que o favorito a vencer o confronto é o Atlético-MG. Segundo as casas de apostas, a probabilidade do Galo conquistar os três pontos é de 46%, contra 31% do rival. Veja as odds abaixo:

Vitória do Atlético-MG

2.15 na Sportingbet

Empate

3.20 na Sportingbet

Vitória do América-MG

3.20 na Sportingbet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 28 de janeiro de 2025 às 11h30.

Retrospecto do confronto

Ao analisar o retrospecto do confronto, um fato chama a atenção: nos últimos dez jogos entre as duas equipes, cinco terminaram empatados. Juntando isso ao fato do Atlético-MG ter empatado todos os jogos até agora, pode ser uma boa opção apostar no empate.

Artilheiros do América-MG

Conforme dito anteriormente, o América-MG tem o ataque mais efetivo do Campeonato Mineiro até agora. Jonathas de Jesus e Fernando Elizari são dois dos responsáveis, com três e dois gols, respectivamente.

Na Sportingbet, a odd para um gol de Jonathas a qualquer momento é 3.30. Já para um gol de Fernando, a odd é 9.25.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 28 de janeiro de 2025 às 11h30.