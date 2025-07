Aposte no Brasileirão e dispute R$500.000 em prêmios

A promoção Bolão do Brasileirão do Rei do Pitaco oferece a oportunidade de ganhar até R$500.000 em prêmios para quem acertar os placares da rodada. Os participantes podem fazer palpites nos jogos e concorrer a recompensas a cada rodada do campeonato brasileiro.

Participar do Bolão

Ou seja, cada placar acertado aproxima o apostador de ganhar créditos para apostas ou giros grátis.

Todavia, esta promoção está disponível apenas para usuários cadastrados na plataforma.

➡️ Veja nossa análise completa do Rei do Pitaco e saiba como abrir sua conta e participar de promoções de forma rápida e segura.

Como funciona o Bolão do Brasileirão?

O Bolão do Brasileirão é uma competição gratuita onde os participantes tentam acertar os resultados exatos dos jogos da rodada. Dessa forma, para cada quantidade de acertos, há uma premiação correspondente que pode chegar a 500 mil créditos de apostas.

Os palpites devem ser feitos até o início do primeiro jogo da 17ª rodada, e os prêmios são creditados automaticamente após o término de todos os jogos.

Termos e condições da oferta

Antes de participar do Bolão do Brasileirão, é importante conhecer as regras que regem esta promoção. Os termos e condições garantem transparência e definem claramente como funciona a competição.

Abaixo estão os cinco pontos mais importantes a serem considerados:

Para participar, sua conta deve estar verificada e você deve cumprir todos os termos do Rei do Pitaco; Todos os palpites devem ser realizados até o horário de início do primeiro jogo da rodada; As recompensas variam de 1000 Giros Grátis (6 acertos) até 500 mil Créditos de Apostas (10 acertos); Se um jogo for adiado ou cancelado, ele deixa de contar para o bolão; Os prêmios são creditados automaticamente na conta após o término do Bolão.

Para informações completas, recomendamos a leitura dos termos e condições integrais disponíveis no site oficial do Rei do Pitaco.

Ir para o Rei do Pitaco

Como Fazer sua Aposta no Bolão do Brasileirão

Participar do Bolão do Brasileirão é um processo simples e direto. Qualquer pessoa com uma conta verificada pode tentar a sorte nesta competição gratuita. Confira abaixo o passo a passo para fazer seus palpites:

1 - Acesse a página do bolão no site do Rei do Pitaco ou aplicativo;

2 - Analise os jogos disponíveis para a rodada atual do Brasileirão;

3 - Faça seus palpites indicando qual será o placar exato de cada partida;

4 - Confirme suas escolhas antes do início do primeiro jogo da rodada.

Acompanhe os resultados e verifique se você foi um dos ganhadores após o término de todos os jogos

A mecânica da promoção é simples e as premiações tornam esta oferta atrativa para diferentes perfis de apostadores. No entanto, acertar placares exatos é um desafio considerável que exige conhecimento do futebol brasileiro e uma boa dose de sorte. Portanto, jogue com responsabilidade.