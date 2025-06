ApostaOnline: mercados, recursos e bônus

Entre as várias opções de plataformas de apostas esportivas e cassino online, está a ApostaOnline. Com licença para operar no Brasil, a empresa conta com um site moderno e diferentes mercados de apostas e recursos para suas bets. Além disso, conta com promoções exclusivas para eventos selecionados.

Todavia, se você prefere fazer suas bets em casas de apostas já consagradas no mercado nacional, sugerimos aproveitar os recursos da bet365, da Betano e da Superbet.

Dessa forma, se você quer saber se há um código promocional da ApostaOnline disponível bem como um ApostaOnline app, confira nosso guia com uma análise dos recursos que podem ser encontrados hoje na plataforma.

➡️ Por fim, confira nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil.

Nossa análise da ApostaOnline

Depois da análise da casa, inclusive focando na existência ou não de um código promocional da ApostaOnline e vários outros critérios, chegamos nesta lista de vantagens e desvantagens.

Vantagens:

Plataforma moderna e responsiva; Facilidade para criar conta; Boas opções de futebol; Depósitos e saques por Pix.

Desvantagens:

Situação legal em avaliação;

Não tem um app;

Pode melhorar o acesso ao suporte ao cliente.

A ApostaOnline é confiável?

A primeira pergunta que tem que ser respondida é se a ApostaOnline é confiável. Por ser uma marca nova, é normal ter uma certa desconfiança e abaixo vamos explicar o status legal da empresa, antes de falar mais sobre o código promocional da ApostaOnline.

ApostaOnline é legal?

Desde o final de 2024 as empresas de apostas estão em uma corrida para conseguir suas licenças. Afinal, só com elas é possível operar no mercado brasileiro de forma legal. A ApostaOnline é uma das marcas da empresa Zona de Jogo Negocios e Participações, junto com a Zona de Jogo e Only Bets. Todas elas operam em razão de determinação judicial.

Mesmo com esse status, elas operam de forma legal. O número informado no SIGAP no rodapé do site da ApostaOnline Brasil é o 0095/2024, mas este é incorreto. Não há um registro ou número no SIGAP neste momento.

Promoções na ApostaOnline

Por causa da regulamentação, não há um bônus de boas-vindas da ApostaOnline ou de qualquer outra operadora no Brasil. Esses caíram em desuso e as empresas estão tendo que ser criativas. O código promocional da ApostaOnline também não dá acesso a uma oferta especial.

Neste momento, há apenas uma promoção na página destacada, relacionada ao cassino, com giros grátis em uma slot específica, além da possibilidade de entrar em uma comunidade no Telegram. É de se esperar que existam mais bônus da ApostaOnline em breve para concorrer em um mercado com muitos players.

Como fazer uma aposta na ApostaOnline?

São muitas as opções de apostas na ApostaOnline e abaixo vamos destrinchá-las. Mas primeiro vamos fazer um passo a passo de como fazer uma aposta.

Faça o login na ApostaOnline e um depósito caso ainda não tenha feito; Confira os mercados de apostas na ApostasOnline e escolha o esporte e evento; Estude bem as odds e aperte na odd desejada; Ela abrirá no cupom de apostas. Insira o valor e confirme a aposta. Pronto, sua aposta é válida.

Esse é o ponto a ponto para uma aposta simples. A aposta múltipla também é válida, só precisando pressionar as odds desejadas e conferir se elas abrem no cupom de apostas também. Insira o valor da múltipla e confirme, e ela será válida.



Visite o site da ApostaOnline para conhecer uma amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / ApostaOnline

Mercados de apostas na ApostaOnline

São muitos os esportes que estão presentes na casa. Depois de usar o código promocional da ApostaOnline, criar sua conta e fazer o depósito, você pode apostar em:

Futebol; Basquete; Tênis; E-Sports; Futebol Americano; Beisebol; Vôlei; Fórmula 1; MMA (UFC); E muito mais.

Abaixo vamos falar mais sobre o futebol, que é o destaque da seção de apostas na ApostasOnline. Mas esses e outros esportes também têm vários eventos ao longo do ano para apostar. Claro, com menos mercados que um jogo de futebol de uma competição com grande cobertura midiática.

Por exemplo, um jogo de tênis pode ter mercados como:

Vencedor da partida;

Vencedor do primeiro set;

Handicap de sets;

Handicap de games;

Placar correto;

E muito mais.

A casa também dá destaque para os mercados de longo prazo, podendo apostar em quem será o campeão de diversas competições, de futebol mas também de outros esportes.

Apostas em futebol na ApostaOnline

São muitas as opções para apostar no futebol. Entre os eventos cobertos estão

Champions League;

Copa Libertadores e Copa Sul-Americana;

Campeonato Brasileiro;

Copa do Brasil;

Campeonatos Estaduais;

Ligas nacionais europeias (Premier League, La Liga, Bundesliga e mais);

E muitas outras.

A parte do “muitas outras” engloba desde campeonatos nacionais de países sem tanta tradição futebolística até divisões inferiores, inclusive a Série B e C do Brasil. As opções são realmente numerosas.

Os principais jogos de futebol podem ter centenas de mercados, que cobrem o resultado da partida mas também número de gols, escanteios, cartões, finalizações, autores de gol, resultado exato, placar no intervalo e muito mais.



O futebol conta com uma rica cobertura na ApostaOnline

Apostas ao vivo

A ApostaOnline permite apostas ao vivo em diversos eventos esportivos, principalmente de futebol, mas não só. Essa experiência dinâmica para os usuários exige atenção, já que as odds flutuam a todo instante e é preciso fazer uma avaliação rápida.

A plataforma ainda não oferece transmissões ao vivo dos jogos, o que poderia enriquecer a experiência do apostador.

Jogos de cassino na ApostaOnline

A ApostaOnline também é uma plataforma de cassino online. O que muitos não sabem é que os cassinos online operam com jogos de empresas especializadas em criar esses jogos. Por isso, dá para encontrar na ApostaOnline vários dos mesmos jogos que outras operadoras famosas. Citaremos alguns exemplos de games na ApostaOnline.

Slots, como Fortune Tiger

O Jogo do Tigrinho está presente na plataforma. É importante destacar que este é o jogo oficial, criado pela PG Soft, por isso verificado e auditado por empresas independentes para atestar sua justiça e confiabilidade. Há ainda outras skots conhecidas como Big Bass e Sugar Rush.

Jogos crash, como Aviator

Outro jogo famoso é o Aviator, criado pela Spribe e que também está na plataforma. Confira as regras do jogo, que são bastante simples, e sempre priorize o jogo responsável.

Jogos de carta e de mesa, como roleta

Os jogos tradicionais de cassino, de carta e de mesa, estão presentes também na versão virtual. Roleta, Blackjack e Bacará dividem espaço com milhares de outros jogos e contam com várias versões. Confira as regras e a jogabilidade.

Como criar uma conta na ApostaOnline: passo a passo

O processo de criar uma conta na ApostaOnline é bastante rápido. Siga o passo a passo abaixo para facilitar.

1. Acesse o site pelo seu navegador preferido, seja pelo desktop ou celular;

2. Vá até o botão Registre-se no canto superior direito;

3. Lá será pedido seu CPF, nome completo e número de celular. Informe.

4. Crie uma senha forte para proteger sua conta;

5. Pronto, sua conta está criada. Faça um depósito para começar a apostar.

O processo de criação de conta é simples, como descrito acima, mas vale a pena logo depois já fazer a verificação dessa conta. Essa parte (KYC, sigla em inglês para “Conheça seu Cliente”) é uma das mais importantes, já que dificulta a ação de bots e hackers ao pedir uma selfie e documento oficial com foto de todos os clientes.

Para fazer essa verificação KYC, como é chamada pela casa, vá até a aba carteira/perfil, clique em verificação KYC e siga as instruções da casa. Tudo não deve demorar mais do que alguns minutos.

Termos e condições para criar uma conta na ApostaOnline

Além do pedido de verificação, a própria casa tem também termos e condições para deixar tudo às claras e melhorar a segurança da plataforma para todos. Os principais são:

Ser maior de 18 anos; A impossibilidade de criar uma conta no nome de terceiros; Ter que aceitar todos os termos e condições para criar a conta; Não ter uma conta prévia na casa.

O não-respeito a esses e outros termos e condições pode levar a conta a ser bloqueada. Se um bloqueio tiver sido efetuado por engano, entre em contato com o atendimento.

Qual é o app da ApostaOnline?

A experiência mobile é fundamental para qualquer site da internet, já que mais da metade dos acessos a sites são feitos pelos celulares e dispositivos móveis, segundo pesquisa. O site da ApostaOnline é responsivo, adaptando-se às telas menores com qualidade. Porém, o app da ApostaOnline, algo que algumas operadoras já oferecem, não existe ainda.



A ApostaOnline traz um site otimizado para acesso via dispositivos móveis

ApostaOnline para Android

Como dito acima, não há um app da ApostaOnline ainda. É de se esperar que caso isso mude, primeiro seja lançado uma versão para Android, já que é o sistema operacional mais popular. Esse foi o caminho adotado por vários concorrentes desta operadora.

Mas quem usa um celular ou tablet com Android, pode ter um acesso facilitado ao site seguindo o passo a passo abaixo.

Acesse o site da operadora pelo Google Chrome; Vá até as configurações (três pontos na barra do navegador); Aperte em Adicionar à Tela Inicial.

Agora você terá um ícone do site na sua tela inicial, facilitando o acesso à página.

ApostaOnline para iOS

Os apps para IOS são bem mais raros que para Android e a ApostaOnline também não oferece um. Atualizaremos este texto em caso de mudança. Assim como nos celulares com sistema operacional Android, nos iPhones também dá para facilitar o acesso. Siga o passo a passo abaixo.

Abra o navegador Safari no seu iPhone ou iPad; Vá até a barra de menus; Escolha Adicionar à Tela de Início.

Agora você poderá acessar o site da ApostaOnline com um toque no ícone que está na tela inicial.

Métodos de pagamento na ApostaOnline

Como parte da regulamentação das apostas no Brasil, as empresas tiveram que se adequar a uma série de regras e padronizações. Uma delas é sobre depósitos e saques. Se antes cada empresa oferecia o que desejava e isso incluía boletos, transferências, carteiras eletrônicas e até criptomoedas, agora o cenário é bem diferente.

Na ApostaOnline, assim como em suas concorrentes, o Pix é o método único, tanto para saque como para depósito. E é uma boa escolha: o Pix é muito rápido, fácil de usar e seguro.

No caso desta operadora, o depósito é concluído em poucos segundos. O valor mínimo é de 20 reais e o máximo de 100 mil reais. Já o saque pode durar algumas horas, com mínimo de 40 reais e máximo também de 100 mil reais.

Atendimento ao cliente da ApostaOnline

O atendimento ao cliente da ApostaOnline pode ser um pouco difícil de encontrar. Há um ícone pequeno na parte inferior direita da tela, tanto no celular como no desktop.

Se ele não aparecer, é preciso ir em dúvidas frequentes, no menu superior do site e ir até a parte de atendimento humanizado. O atendimento é solícito e demora poucos minutos para responder.

Há também um e-mail para contato, com resposta prometida em algumas horas. Porém, para achá-lo é preciso ir até os termos e condições, localizado no rodapé do site. É preciso facilitar o acesso a esses atendimentos.

A casa tem um perfil no Instagram e uma conta no Telegram, mas é melhor usar o atendimento por chat ou e-mail para ter contato com um agente especializado na resolução de problemas.

Perguntas frequentes sobre a ApostaOnline

Abaixo estão algumas perguntas sobre o ApostaOnline e o funcionamento da casa.

Tem um bônus da ApostaOnline para novos clientes?

Não, o bônus de boas-vindas da ApostaOnline não funciona mais. Isso serve também para qualquer outra casa com licença para operar no Brasil.

Posso fazer depósitos por boleto?

Não, agora o único método disponível para depósitos e saques é o Pix. O processamento para depósitos é imediato e para saques pode demorar algumas horas.

O ApostaOnline é legal?

O site ApostaOnline opera de forma legal no momento, amparado por uma decisão na justiça. Com isso ele tem licença, pode receber novos clientes e é obrigado a seguir as mesmas regras da regulamentação e as leis nacionais.

Posso confiar nos games na ApostaOnline?

O cassino online da operadora tem parceria com as melhores desenvolvedoras de jogos do mercado. Por isso os games na ApostaOnline são confiáveis e justos, com auditorias independentes monitorando os jogos.

Tem um app da ApostaOnline para baixar?

Não, neste momento não há um app da operadora, seja para Android ou iOS. Todavia, o site é responsivo, adaptando-se às telas menores com qualidade.