Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 11:51 • Madrid (ESP)

A Seleção Brasileira empatou em 3 a 3 com a Espanha, em Madrid, na última quarta-feira (26), em partida marcada por decisões controversas da arbitragem.

Grande destaque da equipe comanda por Dorival Júnior nesta Data Fifa, Endrick entrou no segundo tempo do duelo e novamente marcou com a camisa da Amarelinha, dessa vez em pleno Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, seu futuro clube. Confira no vídeo acima os bastidores do vestiário da Seleção.