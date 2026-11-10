Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro? Veja o que se sabe sobre o futuro do atacante
Lance! apurou cenário do atacante no clube após rumores de um novo empréstimo em janeiro
Com o futuro em aberto e sem possibilidade de assumir titularidade no ataque do Real Madrid, Endrick passou a ser ligado a possíveis transferências na janela de janeiro. Segundo apuração do Lance!, porém, não há movimentações oficiais por sua contratação neste momento, apesar dos rumores que circulam na imprensa europeia.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
As especulações ganharam força após o atacante afirmar, em entrevista coletiva, que seu futuro está em aberto. Com poucas oportunidades na equipe espanhola, o brasileiro busca mais espaço para dar sequência à carreira no futebol europeu.
O jornal "As", da Espanha, apontou Roma e Sporting como possíveis destinos. A equipe italiana já havia tentado contratar Endrick por empréstimo, enquanto o clube português teria o técnico Paulo Fonseca como trunfo. O treinador trabalhou com o brasileiro no Lyon.
O Liverpool também apareceu entre os clubes ligados ao atacante, mas não há conhecimento de interesse oficial dos ingleses. No entanto, até a abertura da janela, em janeiro, o cenário ainda pode mudar.
Mourinho já se posicionou sobre Endrick
Em meio aos rumores sobre uma possível mudança de clube, José Mourinho já descartou a saída do atacante. O treinador demonstrou que pretende contar com o brasileiro, enquanto as notícias sobre um novo empréstimo ganham espaço na imprensa europeia.
Até a abertura da janela de janeiro, ainda há aproximadamente dois meses e uma sequência de partidas pela frente. O cenário pode mudar nesse período, seja pela quantidade de oportunidades recebidas pelo brasileiro, seja pelo surgimento de novas possibilidades no mercado.
Endrick no Real Madrid
Contratado junto ao Palmeiras, Endrick ainda busca consolidar seu espaço no elenco do Real Madrid. A falta de minutos em campo nesta temporada alimenta as especulações sobre uma nova saída por empréstimo, caminho que o atacante já percorreu no início de 2026 ao defender o Lyon por seis meses.
Na atual temporada, o brasileiro disputou apenas 140 minutos, divididos em sete partidas, e foi titular em uma ocasião. O cenário é diferente do esperado pelo jogador quando decidiu permanecer no Real Madrid e recusou uma proposta de empréstimo da Roma na janela de verão, após uma conversa com José Mourinho.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.