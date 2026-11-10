Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro? Veja o que se sabe sobre o futuro do atacante

Com o futuro em aberto e sem possibilidade de assumir titularidade no ataque do Real Madrid, Endrick passou a ser ligado a possíveis transferências na janela de janeiro. Segundo apuração do Lance!, porém, não há movimentações oficiais por sua contratação neste momento, apesar dos rumores que circulam na imprensa europeia.

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As especulações ganharam força após o atacante afirmar, em entrevista coletiva, que seu futuro está em aberto. Com poucas oportunidades na equipe espanhola, o brasileiro busca mais espaço para dar sequência à carreira no futebol europeu.

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O jornal "As", da Espanha, apontou Roma e Sporting como possíveis destinos. A equipe italiana já havia tentado contratar Endrick por empréstimo, enquanto o clube português teria o técnico Paulo Fonseca como trunfo. O treinador trabalhou com o brasileiro no Lyon.

O Liverpool também apareceu entre os clubes ligados ao atacante, mas não há conhecimento de interesse oficial dos ingleses. No entanto, até a abertura da janela, em janeiro, o cenário ainda pode mudar.

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Mourinho já se posicionou sobre Endrick

Em meio aos rumores sobre uma possível mudança de clube, José Mourinho já descartou a saída do atacante. O treinador demonstrou que pretende contar com o brasileiro, enquanto as notícias sobre um novo empréstimo ganham espaço na imprensa europeia.

Até a abertura da janela de janeiro, ainda há aproximadamente dois meses e uma sequência de partidas pela frente. O cenário pode mudar nesse período, seja pela quantidade de oportunidades recebidas pelo brasileiro, seja pelo surgimento de novas possibilidades no mercado.

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Endrick no Real Madrid

Contratado junto ao Palmeiras, Endrick ainda busca consolidar seu espaço no elenco do Real Madrid. A falta de minutos em campo nesta temporada alimenta as especulações sobre uma nova saída por empréstimo, caminho que o atacante já percorreu no início de 2026 ao defender o Lyon por seis meses.

Na atual temporada, o brasileiro disputou apenas 140 minutos, divididos em sete partidas, e foi titular em uma ocasião. O cenário é diferente do esperado pelo jogador quando decidiu permanecer no Real Madrid e recusou uma proposta de empréstimo da Roma na janela de verão, após uma conversa com José Mourinho.

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