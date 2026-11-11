O técnico Carlo Ancelotti ainda não decidiu se irá manter o Brasil com dois jogadores no meio-campo e quatro atacantes, ou se irá reforçar o meio para o amistoso de sábado (14), diante do Japão, em Singapura. Foi o que o treinador indicou ao esboçar a escalação da Seleção no treino desta quarta-feira (11), o primeiro com (quase) todo o grupo completo.

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Na atividade desta quarta, apenas Bruno Guimarães entre os 25 jogadores não participou da principal parte do treino — o volante, titular absoluto com Ancelotti, está fazendo controle de carga. Mas tudo indica que ele terá condições de jogo e irá para a partida, marcada paras às 7h15 (de Brasília).

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Sem Guimarães, o técnico testou os demais volantes ao lado de Gabriel Bontempo. Marlon Gomes, Andrey Santos, João Gomes e André Luiz participaram em diferentes momentos do treino. Na frente, nenhuma novidade, com Estêvão, Raphinha e Vini Jr surgindo como favoritos num eventual 4-3-3. Rayan deve ganhar a quarta vaga se o técnico optar pelo 4-2-4.

Mantendo os testes com os goleiros, Bento deve ser o escolhido para iniciar a partida. Na zaga, Jair, que foi bem na Super Data Fifa, alinhou ao lado de Gabriel Magalhães no treino desta quarta.

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A possível escalação da Seleção para a partida com o Japão tem Bento; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães (Marlon Gomes) e Gabriel Bontempo; Rayan, Estevão, Raphinha e Vini Jr.

Ancelotti fará mais dois treinos antes de definir o time que fará o amistoso de sábado. Será o terceiro jogo do treinador diante dos japoneses; até aqui, com uma vitória e uma derrota.

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Seleção Brasileira teve primeiro treino com grupo (quase) completo em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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