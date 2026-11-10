O volante André, do Corinthians, revelou que tem Neymar como uma de suas principais referências no futebol. Convocado para defender a Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro, o jovem destacou a admiração pelo atacante e também citou Bruno Guimarães como inspiração para sua posição.

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Em entrevista à CBF TV, o meio-campista afirmou que acompanha a carreira de Neymar há bastante tempo, apesar de atuarem em funções diferentes. André também demonstrou entusiasmo com a possibilidade de dividir o meio-campo com Bruno Guimarães, jogador que considera uma referência pela experiência no futebol europeu e na equipe nacional.

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– O primeiro não tem como não falar que é o Neymar. Sempre acompanhei e gostei de ver, por mais que não seja da minha posição. É um jogador em que me inspiro, gosto de acompanhar. Da minha posição, gosto do Bruno Guimarães. Acredito que ele vai me ajudar bastante, que tem bastante experiência na Seleção e na Europa. Estar ali do lado dele vai ser bom demais – afirmou.

A convocação representa um momento importante na carreira do volante do Corinthians, que demonstrou surpresa ao receber a oportunidade. O jogador ressaltou a felicidade por integrar o início de um novo ciclo da equipe nacional.

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– Estou me sentindo feliz demais por esse momento que está acontecendo na minha carreira. Claro que, no começo, quando a gente vê o nome, a gente fica surpreso e feliz também. Fiquei surpreso sim com essa convocação e, como vocês dizem, é um ciclo novo, de renovação, e estar fazendo parte desse começo é muito importante – relata.

O jovem também valorizou a oportunidade de participar do processo de renovação da Seleção Brasileira. Para André, os amistosos são importantes para que novos jogadores mostrem suas qualidades e conquistem espaço no grupo.

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– Acredito que esse novo ciclo, principalmente agora no começo com esses amistosos, é bom para ir renovando e testando peças. Ver as caras novas mostrando que tem talento e pode contar com elas, isso mostra para o pessoal aqui de dentro e para os torcedores que podem confiar nas novas peças que estão chegando – completa.

André vive a expectativa de ganhar sua primeira oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Despedida do Brasil na temporada

A Seleção Brasileira encerra sua temporada de 2026 com dois amistosos durante a Data Fifa de novembro. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Japão no sábado (14) e, na sequência, encara Singapura, na terça-feira (17). Os confrontos serão as últimas oportunidades do treinador para observar os jogadores em partidas oficiais neste ano.

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Diante de Singapura, Ancelotti deverá aproveitar a oportunidade para realizar testes e avaliar novas opções no elenco. A seleção anfitriã ocupa a 149ª posição no ranking da Fifa e será o adversário de pior colocação enfrentado pelo Brasil em mais de três décadas.