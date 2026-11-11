Um dos jogadores mais experientes do atual grupo da Seleção Brasileira, o zagueiro Gabriel Magalhães defendeu o atacante Raphinha sobre as críticas que recebeu ao declarar, na semana passada, que o técnico Carlo Ancelotti "sabe que precisa administrar o tempo de jogo" dele. Magalhães, que muitas vezes também é poupado de treinos com bola quando está com a Seleção por causa de controle de carga, considerou que a fala do jogador do Barcelona foi mal interpretada e que ele sempre se doa pelo Brasil.

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— Primeiro que nós somos jogadores de alto nível; o que nós queremos é estar sempre jogando. Eu acho que a situação do Raphinha, a expressão dele, muitas das pessoas interpretam mal. Nós somos seres humanos, e às vezes, obviamente, nós precisamos de descanso, também mentalmente, mas não é o caso — afirmou Gabriel Magalhães nesta quarta-feira (11), em entrevista pela Seleção Brasileira, em Singapura.

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O zagueiro do Arsenal repetiu que eles são atletas de alto nível e que querem sempre jogar, e culpou o calendário europeu pela necessidade de controle de carga.

— Principalmente na Europa, a gente joga a cada dois, três dias. Então, a gente tem muitos jogos, e quando viemos aqui para a Seleção, com certeza a gente quer aproveitar ao máximo junto com os nossos companheiros, aprender também. Acho que muitas das pessoas interpretam mal alguma fala, no caso, o que aconteceu com o Raphinha — declarou o zagueiro do Brasil.

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Segundo Gabriel Magalhães, ninguém no grupo da Seleção Brasileira se incomodou com a fala de Raphinha, a quem classificou como "menino exemplar".

— Dentro do grupo, não vemos nenhuma fala que ele venha para cá e queira descansar ou algo do tipo, não. A gente sabe o quanto ele se doa pela Seleção, o quanto ele quer estar bem para a Seleção. E é um menino que é exemplar para nós, o quanto ele trabalha e quer estar sempre dentro de campo e vencendo.

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Gabriel Magalhães, zagueiro da Seleção Brasileira, em coletiva em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Gabriel Magalhães pela Seleção Brasileira

Importância de levar poucos gols

— No clube (Arsenal) a gente conversa muito sobre isso. A gente sabe da qualidade do nosso elenco, e sabe que se a gente não tomar gol, estaremos mais próximo de ganhar os jogos. É algo que a gente trabalha diariamente, seja dentro de campo, fora de campo, também conversando. E aqui na Seleção não é diferente, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente sabe o quão importante é não levar gols. Temos novos jogadores de muita qualidade também, que estão em grandes clubes. Esperamos criar também essa força dentro do nosso grupo.

Como foi jogar Copa do Mundo

— Um sonho, foi um sonho para mim, e continua sendo um sonho. Eu tenho um sonho de jogar outra Copa do Mundo, com certeza, com muita experiência. Obviamente, não terminou da forma que queríamos, mas o sonho continua. Muitas coisas serviram de aprendizado, para que agora possamos nos preparar da melhor forma possível para a próxima.

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Ser um dos pilares da Seleção

— A responsabilidade, com certeza, é de todos que estão vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Nós, os jogadores que já estão aqui há um pouco mais de tempo, com certeza temos que trazer os mais novos para perto, dar confiança para eles. Eu estou aqui para ajudar a Seleção, estou aqui para dar o meu melhor, que eu possa continuar sendo um exemplo para os jogadores e que possamos conquistar grandes coisas juntos.

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