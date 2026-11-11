Vitor Reis minimiza poucos minutos e agradece apoio de Ancelotti na Seleção

Assunto frequente nas entrevistas do técnico Carlo Ancelotti, o pouco tempo de jogo de alguns atletas da Seleção Brasileira nos clubes foi tema também da coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira (11) pelo zagueiro Vitor Reis. Em Singapura para os amistosos com os donos da casa, dia 17, e Japão, no próximo sábado, o defensor do Manchester City enfrenta o mesmo "problema" no clube inglês, onde tem sido pouco utilizado nesta temporada.

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O zagueiro, porém, demonstrou tranquilidade quanto à pouca minutagem no City. Vitor Reis ressaltou que integra um grupo com grandes jogadores, e que isso por si só já o ajuda a se desenvolver.

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— Não temos muitos minutos no clube, mas eu creio que nos treinamentos, como a gente está em um clube muito grande, tem jogadores que ajudam a gente a evoluir também no dia a dia, e isso é muito importante. E, quando a oportunidade aparecer, a gente tenta agarrar com o melhor futebol que a gente possa mostrar — declarou o defensor da Seleção.

Vitor Reis também destacou a confiança oferecida por Ancelotti, que tem reiterado a todo momento que vai continuar convocando atletas que considera com potencial para o Brasil, mesmo que eles atuem pouco nos clubes.

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— É muito importante a gente ter essa confiança do Ancelotti, de poder trazer a gente para conhecer mais. Isso mostra que a gente tem que continuar trabalhando e evoluindo no dia a dia, para quando chegar aqui estarmos prontos e bem.

Sobre integrar a nova geração da Seleção Brasileira, Vitor Reis se disse "muito feliz", em especial por reencontrar jogadores com os quais fez parceria nas Seleções de base.

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— Creio que nós, jogadores jovens, temos muito potencial e temos a tranquilidade também de todos aqui da Seleção de fazer o nosso trabalho e mostrar para por que estamos aqui.

Vitor Reis, zagueiro da Seleção Brasileira, em coletiva em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Vitor Reis pela Seleção Brasileira

O que aprende nos treinos com Gabriel Magalhães

— Ah, muita coisa. Creio que ali nos treinos a gente tenta subtrair ao máximo de todos os jogadores, principalmente da defesa. O Gabriel (Magalhães) faz um trabalho fenomenal no clube e aqui, e na última passagem também eu joguei com o Marquinhos, que sempre foi meu ídolo desde pequeno. Você estar trabalhando com pessoas assim te faz crescer mais, te faz entender mais do futebol e na parte humana também.

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Dividir grupo com os "rivais" Raphinha e Vini Jr.

— É muito gratificante, você joga contra eles, parece que é muito longe você dividir um vestiário com jogadores assim, mas quando você chega aqui você vê que são pessoas que são tranquilas, humildes, você pode conversar tranquilo e isso ajuda muito. E não foi nada fácil jogar contra esses dois na época que eu estava no Girona, mas eu fiquei muito feliz também de poder jogar, ter um jogo deste nível para eu jogar, e foi muito legal.

Aprendizado com jogadores do elenco do Manchester City

— Tento subtrair o máximo nos treinos principalmente, porque a gente treina com jogadores deste nível, assistindo jogos, partidas, e quando tem a oportunidade a gente tenta demonstrar o máximo possível. Tem o Juanzão (Juan Santos, ex-zagueiro e atual gerente técnico da Seleção) ali também que é monstro, estávamos brincando até ali agora. E é isso, eu chego na Seleção, eu tenho jogadores de altíssimo nível na defesa, então eu tento aprender ao máximo, chego no City e também tem jogadores de altíssimo nível….Isso eu acho que é um ponto importante para mim, porque eu posso aprender muito, porque são jogadores que já tiveram muitos jogos, muitas competições.

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