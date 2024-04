Santos terá novidade importante na lateral contra o Avaí

(Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 07:00 • Santos (SP)

Após a vitória contra o Paysandu na estreia da Série B, o Santos deve ter uma importante novidade na lateral direita, na noite desta sexta-feira (26), contra o Avaí. Sem Aderlan, o Peixe deve contar com JP Chermont entre os titulares na partida.

Querido pelos torcedores do Peixe

Bastante querido pelos torcedores do Santos, JP Chermont subiu recentemente para o time profissional. Aos 18 anos, o Menino da Vila já atuou em seis partidas na temporada, mas só uma como titular: o jogo de ida da final do Paulistão, que o time venceu por 1 a 0. A torcida, inclusive, já vinha pedindo a escalação do jovem como titular nas últimas semanas.

Além de Aderlan, as outras opções do Peixe na lateral-direita são Hayner e Rodrigo Ferreira. Avaí e Santos se enfrentam na próxima sexta-feira (27). A bola rola às 20h (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Patrick pode estrear

Sem atuar há mais de um mês, o volante Patrick se colocou à disposição da comissão técnica para estrear já na próxima partida.

Patrick recebeu a camisa 88 das mãos de Pepe, ídolo histórico do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)