Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 25/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos não deve entrar com processo na Fifa em razão da contratação de Kaio Jorge pelo Cruzeiro, que acertou com o jogador junto à Juventus, da Itália. A questão do Peixe era, de fato, decidir se exercia a preferência de compra do atacante ou não.

Apesar do anúncio do Peixe sobre a possibilidade de ação na entidade máxima do futebol, o clube inicialmente notificou o Cruzeiro sobre a situação. A resposta dos mineiros esclareceu que a equipe não tinha relação com a venda, e a Juventus era a responsável por avisar ao Alvinegro sobre a proposta cruzeirense.

Kaio Jorge, ex-Santos, foi apresentado como reforço do Cruzeiro; atacante pertencia à Juventus (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de se comunicar algumas vezes com a Juventus, o Santos foi notificado sobre a oferta do Cruzeiro por Kaio Jorge. Como o contrato não previa multa em caso de não aviso por parte dos italianos, o Peixe se vê sem tantas opções para tomar alguma atitude neste momento.

— No outro ofício, eles detalharam a negociação envolvendo Kaio Jorge e Cruzeiro. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. A celebração do contrato é entre Santos e Juventus. Com a preferência, o Santos tem que ter a comunicação antecipada. Infelizmente, num contrato mal feito, deveríamos ter multa. O Santos não tem essa multa. Mas, mesmo assim, o Santos estuda a possibilidade de perdas e danos — chegou a esclarecer o presidente Marcelo Teixeira, na última semana.

Sem retornar ao Santos, Kaio Jorge foi apresentado no Cruzeiro

Kaio Jorge foi apresentado pelo Cruzeiro na segunda-feira (23) como novo camisa 9 do clube. O Santos vive situação financeira complicada na Série B e dificilmente conseguiria cobrir a oferta mineira, que girou em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões) fixos, além de cinco anos de contrato. Ainda terão bônus através de metas esportivas, que podem elevar os valores das negociações.

Sem Kaio Jorge, o Santos ainda busca a contratação de um novo centroavante para disputar posição com Julio Furch e Willian Bigode. Outra opção no time, Alfredo Morelos não agrada e pode ser vendido na janela, que abre em julho.

Kaio Jorge nos tempos de Peixe (Foto: CARLA CARNIEL / POOL / AFP)

Comunicado do Santos ameaçando processo na Fifa

"O Santos Futebol Clube, por intermédio de seu Departamento Jurídico, notificou oficialmente à Juventus, da Itália, e o Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte, sobre a negociação envolvendo o atacante Kaio Jorge.

O Santos FC aguarda a manifestação das partes para a apresentação de eventual demanda à Fifa.

A Juventus anunciou oficialmente em seu site a negociação do atleta ao clube brasileiro no dia 11 de junho de 2024. Simultaneamente, o clube mineiro confirmou a transação pelos canais oficiais.

O jogador foi vendido pelo Santos ao clube italiano em agosto de 2021 por 3 milhões de euros. No contrato de venda, consta expressamente uma cláusula de preferência ao Santos, em caso de qualquer negociação.

Em nenhum momento, o Santos foi comunicado sobre as informações da transação ou consultado sobre o interesse em readquirir o jogador. Kaio Jorge foi formado nas divisões de base do Santos FC.

Santos FC"