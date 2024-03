Peixe e empresa vivem 'novela' pela reforma do estádio (Foto: Divulgação / Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 19:33 • São Paulo (SP)

O Santos se reuniu com a WTorre, e as partes reavaliariam vários aspectos do Memorando de Entendimento (MOU) firmado para a construção da Nova Vila Belmiro. Segundo informado pelo clube, o objetivo foi avançar nas negociações para atender todas as expectativas e, para isso, o documento será revisto.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Os dois lados refletiram sobre aspectos do contrato e se propuseram a realizar ajustes para a redação do documento final. Os entendimentos evoluíram de forma satisfatória, e o interesse para viabilização do projeto segue mútuo.

➡️ Vai secar o rival hoje? Aposte R$100 na Lance! Betting e ganhe mais de R$400 na vitória do São Bernardo!

Entre Santos e WTorre, ficou definido que, em breve, haverá novo encontro para avaliação dos ajustes propostos pela Nova Vila Belmiro.

Em reunião do Conselho Deliberativo do Peixe, realizada na quarta-feira (13), o presidente Marcelo Teixeira se comprometeu a compartilhar com os conselheiros eventuais alterações realizadas no atual documento firmado entre as partes.

Projeto da Nova Vila Belmiro, estádio do Santos (Foto: Divulgação / Santos FC)

O PROJETO

Inicialmente, o desejo do Santos era de que a construção da nova Vila Belmiro tivesse o pontapé inicial na na reta final do ano passado ou no primeiro semestre de 2024.

A ideia seria para o estádio ter capacidade de receber em torno de 30.108 pessoas. Isso é praticamente o dobro da realidade atual, pois o local conta com 16.068 lugares.

As obras demorariam cerca de dois anos para serem concluídas. Neste período, o Santos planejava utilizar Pacaembu como casa, que tem previsão para ser reinaugurado neste ano.