Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Santos fecha acordo para venda de ingressos contra o Grêmio

Clube já recebeu valor previsto e deixou definição dos preços a cargo de empresa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/11/2026 16:53
Favorite o Lance! no Google
Bandeira com o emblema do Santos FC no Morumbi, estádio de futebol.
Santos confirmou acordo com empresa terceirizada para comercialização de ingressos da partida (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos confirmou que a operação comercial da partida contra o Grêmio foi negociada com uma empresa terceirizada. Por meio de nota oficial, o clube esclareceu que já recebeu o valor líquido previsto no acordo e que a responsabilidade pela definição dos preços dos ingressos e pela comercialização ficará a cargo do operador contratado.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com a negociação, o Santos não será responsável diretamente pela política de preços das entradas para o confronto. A empresa que assumiu a operação terá autonomia para estabelecer os valores cobrados dos torcedores e organizar o processo de venda. O clube, no entanto, não revelou a identidade do operador nem os valores envolvidos no acordo.

continua após a publicidade

Em relação aos associados, o Santos orientou que os interessados em acompanhar a partida mantenham seus planos do programa Sócio Rei regularizados. A recomendação ocorre porque a compensação dos pagamentos pode levar até 24 horas, o que exige atenção dos torcedores antes da abertura da comercialização.

A data de início das vendas ainda não foi anunciada. Enquanto isso, o clube recomenda que os torcedores realizem antecipadamente o cadastro facial na plataforma ingressosa.com, procedimento destinado a facilitar o acesso à compra dos ingressos.

continua após a publicidade

Em comunicado, o Santos afirmou que a decisão faz parte de um acordo previamente estabelecido e reforçou seu compromisso com a transparência na relação com os torcedores.

Torcida do Santos FC exibe faixa gigante preta e branca em estádio lotado.
Torcedores do Santos ainda aguardam a divulgação da data de início das vendas (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota oficial do Santos na íntegra

Prezando pela transparência com nossos torcedores, esclarecemos que a partida entre Santos FC e Grêmio teve sua operação comercializada junto a um terceiro operador, conforme acordo previamente estabelecido. O Santos FC já recebeu o valor líquido acordado pela operação, cabendo ao operador responsável definir os preços dos ingressos e conduzir diretamente a comercialização.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira

Santos

Neymar Pai solicita suspensão de registro junto à CBF e Fifa; entenda

Há 8 minutos
O árbitro Anderson Daronco comprometeu o resultado de Palmeiras x Vasco

Futebol Nacional

Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão

Há 26 minutos
Cuca, técnico do Santos FC, aponta durante treino com a bola.

Santos

Santos pode ter reforços para confronto diante do Coritiba pelo Brasileirão

Há 47 minutos
Quem é o maior ídolo do Santos

Santos

Quem é o maior ídolo da história do Santos? Vote!

Há 9 horas
Quem é o maior ídolo do Santos

Santos

Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Santos

Há 10 horas
Gabigol vive grande fase no Santos

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo fazem campanha nas redes sociais pela volta de Gabigol

Há 11 horas