O Santos confirmou que a operação comercial da partida contra o Grêmio foi negociada com uma empresa terceirizada. Por meio de nota oficial, o clube esclareceu que já recebeu o valor líquido previsto no acordo e que a responsabilidade pela definição dos preços dos ingressos e pela comercialização ficará a cargo do operador contratado.

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Com a negociação, o Santos não será responsável diretamente pela política de preços das entradas para o confronto. A empresa que assumiu a operação terá autonomia para estabelecer os valores cobrados dos torcedores e organizar o processo de venda. O clube, no entanto, não revelou a identidade do operador nem os valores envolvidos no acordo.

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Em relação aos associados, o Santos orientou que os interessados em acompanhar a partida mantenham seus planos do programa Sócio Rei regularizados. A recomendação ocorre porque a compensação dos pagamentos pode levar até 24 horas, o que exige atenção dos torcedores antes da abertura da comercialização.

A data de início das vendas ainda não foi anunciada. Enquanto isso, o clube recomenda que os torcedores realizem antecipadamente o cadastro facial na plataforma ingressosa.com, procedimento destinado a facilitar o acesso à compra dos ingressos.

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Em comunicado, o Santos afirmou que a decisão faz parte de um acordo previamente estabelecido e reforçou seu compromisso com a transparência na relação com os torcedores.

Torcedores do Santos ainda aguardam a divulgação da data de início das vendas (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota oficial do Santos na íntegra