Quem é o maior ídolo da história do Santos? Vote!

Em diferentes gerações, o Santos construiu sua história com grandes jogadores e personagens que marcaram a época na Baixada Santista. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Peixe? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Para chegar aos nomes dos cinco jogadores, o Lance! ouviu dez jornalistas, que escolheram seus respectivos top 5. Terminadas as entrevistas, foi montado um ranking geral. Cada primeira colocação valeu cinco pontos, a segunda posição, quatro pontos, a terceira, três pontos, a quarta, dois pontos, e a quinta, um ponto.

continua após a publicidade

Com isso, foram selecionados como postulantes ao posto de maior ídolo do Fluminense: Pelé, Pepe, Neymar, Zito e Coutinho.

Ranking dos ídolos do Santos - (Foto: Arte Lance! / Raul Baretta/ Santos FC)

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votação dos jornalistas para os ídolos do Santos - (Foto: Arte Lance! / Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Confira um pouco mais sobre a história dos postulantes a maior ídolo da história do Santos

Pelé

Pelé, conhecido como o Rei do Futebol, chegou ao Santos ainda menino, aos 15 anos de idade. Ao todo, o craque atuou por 18 anos com a camisa do Peixe, marcando 1.091 gols e conquistando mais de 20 títulos, entre eles dois Mundiais, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, dez Paulistas, entre outros.

Pepe

Durante 15 temporadas consecutivas no time profissional, entre 1954 e 1969, Pepe transformou a ponta esquerda da Vila Belmiro em território sagrado. Seu chute violentíssimo, aliado à técnica refinada e inteligência tática, rendeu-lhe o apelido definitivo: Canhão da Vila. Ao longo de sua carreira no Santos, Pepe disputou mais de 750 partidas oficiais e marcou 403 gols,

continua após a publicidade

Neymar

Neymar é considerado um dos jogadores mais importantes da história do Peixe. Formado na categoria de base do Santos, o Menino da Vila chegou ao Alvinegro Praiano aos 11 anos de idade e ficou até aos 21 anos, em sua primeira passagem. Recentemente, o craque voltou ao Peixe e conta com contrato até dezembro de 2026. Ao todo, o icônico camisa 11 tem 287 jogos e 160 gols marcados com a camisa do Santos. Além disso, Neymar, defendendo as cores alvinegras, conquistou: três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Zito

A jornada de Zito com a camisa alvinegra teve início no ano de 1952. O processo de adaptação foi rápido, e o técnico Lula, arquiteto do time que dominaria o mundo anos depois, enxergou em Zito o líder ideal para o seu projeto. Capitão do time que tinha Pelé, Pepe, Coutinho, Gylmar, entre outros grandes atletas. Seu Zito atuou no Santos entre os anos de 1952 e 1967 e entrou em campo em 733 partidas oficiais. Essa marca de longevidade e fidelidade o consolida como o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube em mais de um século de história, ficando atrás apenas do Rei Pelé, que soma 1.116 exibições, e do ponta-esquerda Pepe, com 750 jogos.

continua após a publicidade

Coutinho

Coutinho, parceiro de Pelé, formou uma das duplas mais letais da história do futebol. O atleta chegou ao Peixe em 1958, ainda adolescente, e viveu no clube duas passagens: a principal entre 1958 e 1967 e uma segunda entre 1969 e 1970. Ao todo, o site oficial do clube registra 475 jogos e 368 gols.



