O Santos pode contar com novidades para o confronto diante do Coritiba, marcado para o dia 18 de novembro, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. Willian Arão e Gonzalo Escobar, que retornaram aos treinamentos na terça-feira (10), no CT Rei Pelé, são algumas das possíveis opções para a partida.

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Outro jogador que apresentou evolução foi Thaciano. O atacante, que se recuperava de um edema no adutor da coxa direita, voltou a realizar atividades com bola e também pode reforçar a equipe na reta final da temporada.

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Na manhã desta quinta-feira (12), o elenco santista deu sequência à preparação para o compromisso pelo Brasileirão. A comissão técnica comandou um treinamento tático, seguido por trabalhos de finalização na parte final da atividade.

Willian Arão voltou aos treinamentos e pode reforçar o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogadores seguem em recuperação no Santos

Apesar das possíveis novidades, o Santos ainda conta com jogadores entregues ao departamento médico. O lateral Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, segue em processo de transição física. O jovem já realiza atividades no gramado, mas ainda não trabalha com bola. A expectativa é que seja reintegrado aos treinamentos com o restante do elenco no fim de novembro.

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O zagueiro Lucas Veríssimo também permanece em recuperação. O defensor sofreu uma lesão na coxa direita durante o confronto contra o Fluminense, em 18 de outubro, e continua em tratamento fisioterápico. A previsão é que possa voltar a ficar à disposição nas duas últimas rodadas da temporada.

Por outro lado, Gabriel Brazão e Álvaro Barreal não atuarão mais em 2026. O goleiro passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e segue realizando trabalhos de fortalecimento muscular e fisioterapia. Seu retorno está previsto apenas para a pré-temporada de 2027.

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Já o atacante argentino sofreu uma lesão de grau 3 no bíceps femoral da coxa direita. Na sexta-feira (6), Barreal confirmou, por meio das redes sociais, que não voltará a entrar em campo nesta temporada.