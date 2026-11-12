Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Santos pode ter reforços para confronto diante do Coritiba pelo Brasileirão

Jogadores avançam na recuperação e podem voltar ao time de Cuca

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/11/2026 16:36
Favorite o Lance! no Google
Cuca, técnico do Santos FC, aponta durante treino com a bola.
Cuca prepara o Santos para o confronto diante do Coritiba (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos pode contar com novidades para o confronto diante do Coritiba, marcado para o dia 18 de novembro, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. Willian Arão e Gonzalo Escobar, que retornaram aos treinamentos na terça-feira (10), no CT Rei Pelé, são algumas das possíveis opções para a partida.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Outro jogador que apresentou evolução foi Thaciano. O atacante, que se recuperava de um edema no adutor da coxa direita, voltou a realizar atividades com bola e também pode reforçar a equipe na reta final da temporada.

continua após a publicidade

Na manhã desta quinta-feira (12), o elenco santista deu sequência à preparação para o compromisso pelo Brasileirão. A comissão técnica comandou um treinamento tático, seguido por trabalhos de finalização na parte final da atividade.

Willian Arão em treino de futebol, sprintando com colegas em campo.
Willian Arão voltou aos treinamentos e pode reforçar o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogadores seguem em recuperação no Santos

Apesar das possíveis novidades, o Santos ainda conta com jogadores entregues ao departamento médico. O lateral Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, segue em processo de transição física. O jovem já realiza atividades no gramado, mas ainda não trabalha com bola. A expectativa é que seja reintegrado aos treinamentos com o restante do elenco no fim de novembro.

continua após a publicidade

O zagueiro Lucas Veríssimo também permanece em recuperação. O defensor sofreu uma lesão na coxa direita durante o confronto contra o Fluminense, em 18 de outubro, e continua em tratamento fisioterápico. A previsão é que possa voltar a ficar à disposição nas duas últimas rodadas da temporada.

Por outro lado, Gabriel Brazão e Álvaro Barreal não atuarão mais em 2026. O goleiro passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e segue realizando trabalhos de fortalecimento muscular e fisioterapia. Seu retorno está previsto apenas para a pré-temporada de 2027.

continua após a publicidade

Já o atacante argentino sofreu uma lesão de grau 3 no bíceps femoral da coxa direita. Na sexta-feira (6), Barreal confirmou, por meio das redes sociais, que não voltará a entrar em campo nesta temporada.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira

Santos

Neymar Pai solicita suspensão de registro junto à CBF e Fifa; entenda

Há 8 minutos
O árbitro Anderson Daronco comprometeu o resultado de Palmeiras x Vasco

Futebol Nacional

Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão

Há 27 minutos
Bandeira com o emblema do Santos FC no Morumbi, estádio de futebol.

Santos

Santos fecha acordo para venda de ingressos contra o Grêmio

Há 30 minutos
Quem é o maior ídolo do Santos

Santos

Quem é o maior ídolo da história do Santos? Vote!

Há 9 horas
Quem é o maior ídolo do Santos

Santos

Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Santos

Há 10 horas
Gabigol vive grande fase no Santos

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo fazem campanha nas redes sociais pela volta de Gabigol

Há 11 horas