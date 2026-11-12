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Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Santos

Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores do Peixe em enquete

PorRedação Lance!Santos (SP)
12/11/2026 07:00
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Quem é o maior ídolo do Santos
Quem é o maior ídolo do Santos - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Divulgação)

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de iniciar a série com o Palmeiras e Fluminense, chegou a vez do Santos entrar na disputa. Mas como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Peixe. A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Alvinegro Praiano. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nome histórico do Peixe, Pelé, liderou o ranking, seguido por Pepe, Neymar Zito e Coutinho.

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Agora, os torcedores do Peixe terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votação dos jornalistas para os ídolos do Santos
Votação dos jornalistas para os ídolos do Santos - (Foto: Arte Lance! / Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Santos segundo os jornalistas

Ranking dos ídolos do Santos
Ranking dos ídolos do Santos - (Foto: Arte Lance! / Raul Baretta/ Santos FC)

Vote aqui para escolher o maior ídolo da história do Santos!

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