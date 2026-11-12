Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Santos
Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores do Peixe em enquete
O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de iniciar a série com o Palmeiras e Fluminense, chegou a vez do Santos entrar na disputa. Mas como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Peixe. A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.
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A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Alvinegro Praiano. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nome histórico do Peixe, Pelé, liderou o ranking, seguido por Pepe, Neymar Zito e Coutinho.
Agora, os torcedores do Peixe terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular.
Confira todos os votos dos jornalistas:
Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Santos segundo os jornalistas
Vote aqui para escolher o maior ídolo da história do Santos!
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