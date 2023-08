De olho no confronto entre Flamengo e Olimpia, que acontece na noite desta quinta-feira (3), às 21h, no Maracanã, a Lance! Betting preparou algumas odds turbinadas. Confira!

Turbinadas

Para quem tá confiante na vitória do Mengão, a Lance! Betting turbinou as odds para uma vitória 100% flamenguista. Neste caso, é necessário que o Flamengo termine o primeiro e o segundo tempo vencendo.

Gabigol

No Flamengo, a 10 é de Gabigol. Ídolo da torcida, polêmico, decisivo e craque de bola. Com gols nas últimas três finais de Libertadores, o atacante é decisivo, talvez o melhor do Brasil neste quesito. Com isso em mente, e também acreditando no amor que o atleta tem em marcar gols no Maracanã, a dica é para um gol dele logo mais.