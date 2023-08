Em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo Feminina, Austrália e Inglaterra entram em campo nesta quarta-feira (16), às 7h, no Olímpico de Sidney. E a Lance! Betting tem promoção especial caso a inglesa Rachel Daly balance as redes e sua seleção vença o confronto contra as anfitriãs do torneio: odds de 7.5. Antes, você apostava R$10 e ganhava R$57.5,0 mas com essa turbinada, apostando R$10, você pode levar R$75. Bom demais!