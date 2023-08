Austrália x Inglaterra: odds, estatísticas e informações do jogo pela semifinal da Copa do Mundo Feminina

Vale a segunda vaga na final da Copa do Mundo Feminina! Nesta quarta-feira (16), às 7h, Austrália e Inglaterra buscam uma vaga na decisão do torneio no Olímpico de Sidney. Se você pretende apostar nessa partida, então confira as odds, dicas e principais estatísticas para fazer aquela fezinha!