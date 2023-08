Toulouse x PSG: odds, estatísticas e informações da 2ª rodada da Ligue 1

Pela segunda rodada da Ligue 1, Toulouse e PSG se enfrentam na tarde deste sábado (19), em Toulouse. Apesar do tropeço em casa na estreia, o time de Paris ainda é o favorito, e as odds refletem isso na Lance! Betting. Até o momento, as cotações marcam 1,65 para o PSG, 4,20 para o empate e 4,80 para uma vitória do Toulouse.

PSG e os roxos já se enfrentaram 70 vezes, com 16 vitórias do PSG, 13 empates e 41 vitórias do Toulouse. No último encontro, houve uma vitória do Paris por 2 a 1. O Toulouse não vence o PSG desde 2016, quando derrotou os parisienses por 2 a 0.