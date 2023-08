As equipes se enfrentam neste sábado (19), às 15h45, no San Siro

Inter de Milão x Monza: odds, estatísticas e informações da 1ª rodada do Campeonato Italiano

(Divulgação/Inter de Milão)

O Campeonato Italiano já tem data para estrear, e será neste final de semana! Um dos jogos será entre Inter de Milão e Monza, no sábado (19), às 15h45, no San Siro. Na Lance! Betting, as odds estão a todo vapor para esta primeira rodada, com a Inter muito favorita a vencer a partida em casa: 1.37, até o momento.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são disparadas favoráveis a uma vitória da Inter de Milão no San Siro, pagando 1.37, com empate a 5.0. Uma vitória do Monza dispara para 8.0, até o momento.



Nossa sugestão de aposta aqui é apostar no total de gols do duelo abaixo de 2.5, com odds a 2.33.



*As odds podem mudar



Estatísticas



As equipes italianas se enfrentaram apenas oito vezes na história, e os números mostram que a Inter tem vantagem, já que venceu cinco vezes, perdeu duas e empatou uma.



Informações da partida