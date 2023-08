Barcelona x Cádiz: odds, estatísticas e informações da 2ª rodada da La Liga

Na segunda rodada da La Liga, Barcelona e Cádiz duelam, na tarde deste domingo (20), às 14h30, na Catalunha. Para o Barça, a vitória é uma obrigação e as odds de 1.18 mostram isso. O empate marca 7.00 e a vitória do Cádiz está em incríveis 15.00!

Já foram disputados 30 jogos entre as equipes, com 21 vitórias do Barça, cinco empates e quatro vitórias do Cadiz. No último encontro, vitória do Barcelona por 2 a 0. O Cadiz não vence os catalães desde 2022, quando surpreendeu fora de casa.