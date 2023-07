Botafogo x Coritiba: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Líder, embalado e com ingressos esgotados. É assim que o Botafogo encara o Coritiba na tarde deste domingo (30), às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Ao todo, Botafogo e Coritiba já jogaram 53 vezes, com leve vantagem para o Glorioso. Além dos 14 empates, o Coxa tem 17 vitórias, contra 22 do Fogão.

O Botafogo está no céu. Mesmo com o empate no último jogo contra o Santos, a equipe ainda tem uma vantagem considerável na liderança e espera seguir com 100% de aproveitamento jogando em casa.