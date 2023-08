As duas equipes venceram na primeira rodada e se enfrentam neste sábado (19), às 11h

City x Newcastle: odds, estatísticas e informações da 2ª rodada da Premier League

ARIS MESSINIS / AFP

Pela segunda rodada da Premier League, o Manchester City recebe o Newcastle na manhã deste sábado (19), às 11h. Na estreia, as duas equipes venceram e, para este jogo, o CIty é muito favorito. Na Lance! Betting, as odds para uma vitória do mandante está em 1.64.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Manchester City, pagando 1.64, com empate a 4.10. Uma vitória do Newcastle paga, até o momento, 5.20.



Nossa sugestão de aposta aqui é apostar no total de gols do City, em casa, acima de 1.5, com odds a 1.66.



*As odds podem mudar



Estatísticas



As equipes inglesas já se enfrentaram 188 vezes na história, e os números são muito equilibrados. Até o momento, foram 75 vitórias do City, 72 para o Newcastle e 41 empates.



O time de Haaland venceu o primeiro jogo da competição contra o Burnley, por 3 a 0, enquanto o Newcastle goleou o Aston Villa por 5 a 1.



Informações da partida