Palpite: Suíça x Itália – Eurocopa – 29/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Depois de ter terminado sua campanha na vice-liderança do Grupo A, a Suíça terá pela frente a Itália, em jogo válido pelas oitavas de final da Euro 2024. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (29). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Berlim, em Berlim, Alemanha. Assista na Cazé TV e SporTV.

Palpite Suíça x Itália

Apesar de realizar uma campanha invicta na fase de grupos, a Suíça cedeu o empate em 1 a 1 na rodada final no último lance do jogo contra a Alemanha, o que tirou a liderança da seleção no Grupo A. Do outro lado, a Itália garantiu vaga na vice-liderança do Grupo B nos minutos finais em sua última aparição, após ter empatado em 1 a 1 no último minuto contra a Croácia.

Apesar das campanhas semelhantes das duas seleções, a Itália realizou performances mais sólidas que a Suíça na fase de grupos. Podendo adotar um estilo de jogo um pouco mais agressivo, deve faturar o triunfo neste confronto ainda no tempo regulamentar. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Itália”.

Palpite Final: Vitória da Itália

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Suíça e seu desempenho atual

A Suíça segue invicta na atual temporada. Antes do início da Eurocopa, a seleção havia disputado quatro amistosos preparatórios, tendo vencido dois deles contra a Irlanda e Estônia e empatado os outros dois contra Dinamarca e Áustria.

Em sua trajetória pela Euro 2024, iniciou com uma vitória maiúscula diante da Hungria, por 3 a 1. Na rodada seguinte, garantiu a classificação para a próxima fase após ficar no empate por 1 a 1 contra a Escócia.

Na rodada final, disputou a liderança do Grupo A com a Alemanha e chegou a abrir o placar com Ndoye, resultado que garantia o topo da tabela à Suíça. No entanto, Fullkrug empatou o jogo para os alemães nos acréscimos e confirmou a primeira posição do grupo.

Itália e sua última performance

A Itália chegou com as expectativas altas para sua trajetória na Euro 2024. Isso porque, garantiu três triunfos convincentes nos quatro amistosos preparatórios que antecederam a competição, além de ter empatado na outra oportunidade.

A estreia da equipe foi marcada por um triunfo com mais dificuldade do que o imaginado. Contra a Albânia, chegou a sofrer o primeiro gol da partida, mas virou por 2 a 1 com tentos assinalados por Bastoni e Barella.

Após ter sido derrotado na segunda rodada contra a Espanha, precisava de apenas um ponto na rodada final contra a Croácia. A Seleção Italiana perdia o jogo por 1 a 0 até o último lance do confronto, quando Zaccagni empatou em 1 a 1 com chute certeiro no ângulo do goleiro croata, garantindo a passagem ao mata-mata na vice-liderança do Grupo B.