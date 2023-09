A última partida foi na Volkswagen Arena, onde enfrentou o Wolfsburg e perdeu por 2 a 1. Apesar de ser o visitante, Die Eisernen teve 19 finalizações, sendo seis em direção ao alvo e controlou a bola por 57% do tempo. Em contraponto, Die Wölfe foi mais eficaz em balançar as redes, com Jonas Wind e Joakim Mæhle. O Union Berlin descontou somente com Robin Gosens, mesmo com inúmeras ótimas jogadas.