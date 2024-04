Palpite: PSG x Barcelona – Liga dos Campeões – 10/4/2024

(Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de eliminarem seus respectivos adversários com facilidade na rodada anterior, PSG e Barcelona fazem o confronto mais aguardado do dia nas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (10). As equipes se encontram no Parc des Princes, em Paris, França. Assista na TNT e Max.

Palpite PSG x Barcelona

O PSG chega para o confronto carregando uma invencibilidade de 26 partidas consecutivas na atual temporada. Enquanto isso, o Barcelona não perde há onze confrontos na sequência, sendo promessa de jogo equilibrado no Parc des Princes.

Com o diferencial de ter um dos melhores jogadores do mundo vivendo grande fase, o clube francês deve sair vitorioso neste jogo de ida. Kylian Mbappe deve ter algumas chances durante a partida, sendo arriscado qualquer outro resultado que não o triunfo dos Les Parisiens. E o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – PSG”.

PSG e seu desempenho atual

O PSG vive um sólido momento na temporada. Sem saber o que é derrota desde o dia 7 de novembro de 2023, quando foi derrotado na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Milan, a equipe carrega uma invencibilidade de 26 partidas consecutivas.

No Campeonato Francês, o elenco comandado por Luis Enrique é líder com grande margem em relação ao segundo colocado, o Stade Brestois. Com 63 pontos conquistados, possui treze a mais em relação ao vice-líder, sendo improvável que não se torne o tricampeão consecutivo da Ligue 1.

Na fase mais recente da Liga dos Campeões, não teve maiores problemas para eliminar o Real Sociedad. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, superou seu adversário, na Espanha, por 2 a 1. Dos quatro gols marcados pelo PSG, três foram assinalados pelo craque francês, Kyllian Mbappe.

Barcelona e sua última performance

O Barcelona chega para o confronto com sua melhor sequência de resultados consecutivos na atual temporada. Apesar de ter “acordado” tarde para o Campeonato Espanhol, ao menos ultrapassou o Girona e é o vice-líder da tabela.

Com 67 pontos conquistados em 30 rodadas disputadas na La Liga, segue longe de incomodar seu arquirrival, Real Madrid, que segue no topo da tabela com 75 pontos.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barça chegou a ter problemas no jogo de ida ao empatar em 1 a 1 com o Napoli; mas mostrou grande superioridade técnica no Camp Nou, onde venceu e convenceu por 3 a 1.