Palpite: Cerro Porteño x Colo Colo – Copa Libertadores – 29/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Com os mesmos cinco pontos ao final da 5ª rodada, Cerro Porteño e Colo Colo disputam vaga direta nas oitavas de final, com o empate sendo um resultado favorável ao clube mandante. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (29). As equipes se encontram no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Cerro Porteño x Colo Colo

Chegando para o confronto com grandes possibilidades de alcançar as oitavas de final, o Cerro Porteño venceu todas as últimas três partidas disputadas e chega com a confiança em alta. Enquanto isso, o Colo Colo atravessa um sólido momento na temporada, com apenas uma derrota nas últimas nove vezes que entrou em campo.

Apenas a vitória interessa para as equipes. Dessa forma, é provável que o Colo Colo busque a vantagem no marcador de forma incessante, abra ainda mais brechas defensivas e sofra com o eficiente contra-ataque do clube mandante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cerro Porteño”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Cerro Porteño

​- 2.38 na bet365

- 2.40 na Betano

- 2.42 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cerro Porteño e seu desempenho atual

O Cerro Porteño conquistou 100% dos pontos disputados nas três rodadas mais recentes do Campeonato Paraguaio, chegando com a confiança em alta para o confronto final da fase de grupos da Liberta.

Na Copa Libertadores, a situação da equipe segue indefinida, mas as chances de classificação para as oitavas de final do Cerro Porteño são altas.

A vitória contra o Colo Colo garante a passagem para a fase final, mas o empate também pode classificar o clube. Neste caso, teria que torcer para que o Alianza Lima não vença o Fluminense na rodada final.

Colo Colo e sua última performance

O Colo Colo chega em situação semelhante a do Cerro Porteño na última rodada da fase de grupos da atual edição da Copa Libertadores.

Com os mesmos cinco pontos somados e o mesmo saldo de gols, precisa da vitória para se garantir matematicamente nas oitavas de final da competição.

Porém, ao contrário do clube paraguaio, o Colo Colo terá que atuar como visitante na rodada final, sendo possivelmente pressionado do início ao fim pela torcida mandante.