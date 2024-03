Palpite: Botafogo x Boavista – Campeonato Carioca – 31/3/2024

Foto: Vitor Silva/Botafogo







Mesmo jogando no Eucyzão, o Boavista perdeu de 4 a 0 para o Botafogo. O jogo da volta será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil e o alviverde terá muita dificuldade para vencer. A bola rola neste domingo (31) às 18h30 (de Brasília). Assista na BandSports e no Canal GOAT.

Palpite Botafogo x Boavista

O Botafogo está invicto há nove jogos, atua em casa com o apoio da torcida e abriu larga vantagem no primeiro confronto. O Boavista tem a árdua tarefa de reverter placar de 4 a 0 no estádio do adversário. Então, o fogão é o grande favorito para ganhar.

Analisando a primeira partida, é aguardado que está próxima tenha um número alto de gols no placar final. E o prognóstico que sugerimos é no “Total de Gols – Mais de 2,5”. Precisamos de três ou mais gols para conseguir o “green” nesta opção.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o Botafogo

O Botafogo teve uma atuação impecável no jogo de ida contra o Boavista pela grande final da Taça Rio. Os times se encontraram no estádio Elcyr Resende de Mendonça (Eucyzão) e o placar final foi 4 a 0 para os visitantes.

Aos 16 minutos, Júnior Santos fez ótima jogada e tocou para Tiquinho Soares chutar no canto para sair do zero. Em contra-ataque, o camisa 9 recebeu da direita e finalizou colocado para ampliar o resultado.

Após dar dois passes, foi a vez do camisa 11 também balançar as redes no final. Nos acréscimos do confronto, aproveitando erro de saída de bola do Verdão de Saquarema, Yarlen Augusto marcou o quarto gol.

Antes deste primeiro jogo da final, o Fogão tinha eliminado o Sampaio Corrêa-RJ na semifinal da competição. A primeira partida tinha acabado em 2 a 1 para o alvinegro mesmo atuando no estádio Elcyr Resende de Mendonça (Eucyzão).

A volta aconteceu no estádio Nilton Santos e o Fogo repetiu o resultado de 2 a 1. Júnior Santos, de pênalti, e Jefferson Savarino marcaram para os donos da casa, enquanto Octávio Manhães descontou para os visitantes.

Como chega o Boavista

Mesmo atuando em casa no jogo de ida da grande final da Taça Rio, o Boavista teve uma performance muito ruim e tomou uma goleada do Botafogo por 4 a 0. Em 90 minutos, o Verdão de Saquarema teve oito finalizações e acertou o alvo apenas uma vez.

Além da atuação ruim na parte ofensiva, o alviverde do Rio apresentou muitos erros defensivos que favoreceram o Fogão a marcar gols. Então, Tiquinho Soares marcou dois gols, Júnior Santos um e Yarlen Augusto outro.

Para chegar a final, o Boa eliminou a Portuguesa na semifinal da Taça Rio. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1 e as equipes se encontraram no estádio Luso-Brasileiro, Mateus Ludke fez o gol do Verdão e Romarinho para a Lusa.

Na volta, o Rubro-verde saiu na frente com Hernane aos 32 minutos, porém, o começo do segundo tempo foi com Matheus empatando para o Boavista. Jefferson e Abner ampliaram para o time da casa, enquanto Diego Taixeirão descontou para os visitantes.

A equipe do treinador Filipe Cândido precisa ter um desempenho impecável na volta da final da Taça Rio, precisando reverter placar de 4 a 0 contra o Botafogo mesmo atuando no Nilton Santos.