O Palmeiras visitou o Corinthians na tarde deste domingo (3) e empatou em 0 a 0 com o rival. O Verdão esteve pouco inspirado no ataque e deixou brechas na defesa, tendo o goleiro Weverton como principal destaque, que fez milagre em finalização de Maycon. Além disso, o atacante Breno Lopes perdeu gol inacreditável nos acréscimos do segundo tempo.