Em jogo válido pela quinta rodada do Carioca, Fluminense e Bangu vão se enfrentar na tarde noite desta quinta-feira (1º), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O time tricolor é o atual bicampeão e o líder do Estadual, com dez pontos, e quer mais uma vitória para seguir na ponta da tabela de classificação. O jogo terá transmissão de Band, Bandsports e Canal Goat.