LeBron James manda recado para filho após críticas: ‘Que se f***’

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 06/09/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Astro do Los Angeles Lakers e agora companheiro de equipe do filho, LeBron James subiu o verbo contra as críticas que Bronny recebeu desde que foi draftado pela franquia. O ala publicou um vídeo treinando ao lado do filho e defendeu-o dos questionamentos.

- Continue trabalhando, garoto, e que se f*** todo esse ódio e barulho. Você sabe todo o seu caminho pessoal. Eles não te conhecem - disse LeBron.

Bronny foi a escolha de segunda rodada do Lakers no draft da NBA deste ano. O prospecto assinou um contrato de quatro anos com a franquia, no valor de US$ 7,9 milhões (R$ 43,8 milhões, na atual cotação) por temporada.

O filho de LeBron já convivia com as críticas na época universitária, que se intensificaram quando chegou à NBA. O desempenho na Summer League, que aconteceu em julho, também não agradou aos fãs.

A temporada 2024-25 da NBA começa no dia 22 de outubro. O Lakers encara o Minnesota Timberwolves na primeira partida, na Crypto Arena, em Los Angeles.