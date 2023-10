O lançamento do terceiro uniforme do Fluminense, em homenagem aos 115 anos do nascimento do sambista Cartola, se valeu da boa e velha combinação entre futebol e música. Com base nessa relação, fizemos 10 escalações com cantores de vários estilos e épocas que torcem para os principais clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.