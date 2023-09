A Data Fifa começou nesta segunda-feira (5) e vai até o dia 12 de setembro. Durante o período, há uma pausa nos campeonatos nacionais para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, jogadores de vários clubes do Brasil foram convocados para representarem seus respectivos países. Das 20 equipes da Série A do Brasileirão, apenas América-MG, Cruzeiro, Cuiabá e Cuiabá não terão representantes.