Técnico do Vélez Sarsfield (ARG), e ex-treinador da Seleção Peruana, Ricardo Gareca teve breve passagem pelo Palmeiras em 2014. Se com o selecionado do Peru o trabalho teve sucesso, e no time argentino vem sendo estável, Ricardo não teve o mesmo retrospecto no time brasileiro. O treinador permaneceu no cargo do clube alviverde por quase três meses até ser demitido na gestão do ex-presidente Paulo Nobre. Com o comandante, também deixaram o clube o preparador físico Néstor Bonillo e o auxiliar técnico Sergio Santín. Na ocasião, a principal justificativa da direção foram os resultados insustentáveis. Na edição de 2014 do Campeonato Brasileiro, o técnico somou apenas quatro pontos de 27 possíveis. Em nove partidas no torneio, foram sete derrotas, um empate e uma vitória. Ao todo, Gareca comandou o Palmeiras em 13 jogos, incluindo três duelos pela Copa do Brasil e um amistoso pela Copa EuroAmericana, somando um aproveitamento de 33% com quatro vitórias, um empate e oito derrotas. Na época, Alberto Valentim foi o escolhido para assumir a equipe no seu lugar de forma interina.